Все страны-члены ЕС должны отменить свои пограничные ограничения до конца июня. Так считают в Европейской комиссии, и добавляют: ситуация с коронавирусом значительно улучшается.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Юлва Йоханссон, передает BBC.

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Мы очень близко подошли к ситуации, когда мы должны снять все внутренние пограничные ограничения и пограничные проверки,

– сказала Йоханссон.

По ее словам, "хорошей датой должен стать конец июня".

Пока ситуация с COVID-19 идет на спад, страны по всей Европе постепенно отменяют внутренние карантинные ограничения.

К примеру, Италия, которая первой наиболее пострадала от эпидемии коронавируса, открыла свои границы 1 июня. В середине июня открыть свои границы собираются Франция, Бельгия, Германия, Греция, Австрия, Нидерланды и Чехия.

Обратите внимание! Полный запрет для въезда туристов из-за пределов ЕС действует до 15 июня. Далее, вероятнее всего, запрет заменят отдельными ограничениями для каждой страны.