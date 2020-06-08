Влада Великої Британії зобов'язала усіх людей, які прибувають до країни з-за кордону, самоізолюватися. Люди мають бути на самоізоляції протягом наступних 14 днів після приїзду.

Рішення влади набрало чинності 8 червня. Про це повідомляє BBC. Важливо Вакцину проти COVID-19 запустили у виробництво, не чекаючи результатів випробувань Ті, хто прибуває літаком, поромом або залізницею, включаючи громадян Британії, мають повідомити адресу самоізоляції, в разі недотримання правил їм загрожує штраф до 1000 фунтів стерлінгів. Хто не повинен дотримуватися правил самоізоляцію Працівники у галузях автоперевезення та медицини.

Транзитні пасажири, котрі не проходять прикордонний контроль.

Люди, що прибувають з Ірландської Республіки, Нормандських островів або острова Мен. Коронавірус у Великій Британії: головне Станом на 8 червня у Великій Британії за добу зафіксували 77 летальних випадків, спричинених ускладненням коронавірусної інфекції.

Загалом від початку пандемії у Великій Британії підтвердили 287 399 випадків. Водночас за останній тиждень в Об'єднаному Королівстві суттєво зменшилася кількість нових випадків COVID-19.

У Великій Британії кількість осіб, які помирають у будинках для людей похилого віку, зросла на 61 відсоток протягом березня – квітня.

Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу