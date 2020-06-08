Великобритания ввела двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за рубежа
Власти Великобритании обязали всех прибывающих в страну из-за рубежа самоизолироваться. Люди должны быть на самоизоляции в течение последующих 14 дней после приезда.
Решение властей вступило в силу 8 июня. Об этом сообщает BBC.
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Те, кто прибывает на самолете, пароме или поезде, включая граждан Великобритании, должны сообщить адрес самоизоляции, в случае несоблюдения правил им грозит штраф до 1000 фунтов стерлингов.
Кто не должен соблюдать правила самоизоляцию
- Работники в области перевозки и медицины.
- Транзитные пассажиры, которые не проходят пограничный контроль.
- Люди, прибывающие из Ирландской Республики, Нормандских островов или острова Мэн.
Коронавирус в Великобритании: главное
- По состоянию на 8 июня в Великобритании за сутки зафиксировали 77 летальных случаев, вызванных усложнением коронавирусной инфекции.
- Всего с начала пандемии в Великобритании подтвердили 287 399 случаев. В то же время за последнюю неделю в Соединенном Королевстве существенно уменьшилось количество новых случаев COVID-19.
- В Великобритании количество лиц, умирающих в домах престарелых, выросло на 61 процент в течение марта – апреля.
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