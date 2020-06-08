Власти Великобритании обязали всех прибывающих в страну из-за рубежа самоизолироваться. Люди должны быть на самоизоляции в течение последующих 14 дней после приезда.

Решение властей вступило в силу 8 июня. Об этом сообщает BBC. Важно Вакцину против COVID-19 запустили в производство, не дожидаясь результатов испытаний Те, кто прибывает на самолете, пароме или поезде, включая граждан Великобритании, должны сообщить адрес самоизоляции, в случае несоблюдения правил им грозит штраф до 1000 фунтов стерлингов. Кто не должен соблюдать правила самоизоляцию Работники в области перевозки и медицины.

Транзитные пассажиры, которые не проходят пограничный контроль.

Люди, прибывающие из Ирландской Республики, Нормандских островов или острова Мэн. Коронавирус в Великобритании: главное По состоянию на 8 июня в Великобритании за сутки зафиксировали 77 летальных случаев, вызванных усложнением коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии в Великобритании подтвердили 287 399 случаев. В то же время за последнюю неделю в Соединенном Королевстве существенно уменьшилось количество новых случаев COVID-19.

В Великобритании количество лиц, умирающих в домах престарелых, выросло на 61 процент в течение марта – апреля.

Чем отличается карантин от самоизоляции / Инфографика 24 канала