Страны мира массово ослабляют карантин: где и какие ограничения отменяют
Все больше стран мира отменяют карантин, которые ввели из-за коронавируса. И хотя количество новых случаев COVID-19 ежедневно увеличивается, жизнь людей постепенно возвращается к норме.
Ирландия
С 8 июня в Ирландии открылись все магазины, люди возвращаются на свои рабочие места после снятия ограничительных мер. Правда, работать позволили тем, кто может сохранять социальную дистанцию на рабочем месте. Об этом сообщило издание RTE.
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Ирландцам также разрешили ходить друг к другу в гости, но собираться можно группами до шести человек. Уехать от своего дома можно на 20 километров, в случае непредвиденных обстоятельств разрешается превысить этот лимит еще на пять километров.
Греция
В Греции с 8 июня возобновили работу бары и ночные клубы. Однако в этих учреждениях действуют ограничения на число посетителей и необходимость соблюдения социальной дистанции.
Кафе и рестораны заработали в Греции еще 25 мая, но посетителей им было разрешено принимать только на верандах, зато теперь принимать гостей заведениям позволили и в закрытых помещениях.
Греция ослабляет карантин / Фото Unsplash
Бельгия
В бельгийской столице Брюсселе после трех месяцев карантина ослабили карантин. С 8 июня в Бельгии заработали кафе и барах. Однако некоторые заведения пока все же не спешат открыть двери для посетителей.
Например, бар напротив штаб-квартиры структур ЕС в Берлемон, куда обычно ходят журналисты и дипломаты, будет закрыт до 15 июня. Популярный среди экспатов в брюссельском районе Иксель ресторан Le Voltaire также пока закрыт.
Дания
В Дании разрешили собираться группами до 50 человек. К этому можно было организовывать встречи численностью не более 10 человек. С 15 июня Дания планирует открыть свои границы для ряда европейских стран.
В Дании разрешили собираться группами до 50 человек / Фото Unsplash
Великобритания
Великобритания решила открыть границы для приезжих. Однако все прибывающие из-за границы должны в обязательном порядке отправиться на двухнедельный карантин. За несоблюдение этой меры безопасности грозит штраф.
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Австрия
В Австрии придумали альтернативу 14-дневному карантину. В аэропорту Вены людям предлагают сдать тест на коронавирус, и это позволит им не отбывать карантин. Результаты теста станут известны через 3 часа после сдачи анализов, а обойдется он в 190 евро. Также такой тест сдать можно и перед вылетом из Вены.
Индия
В Индии открывают торговые центры и храмы, несмотря на рост количества больных коронавирусом. В то же время пик эпидемии в стране ожидается только в июле.
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