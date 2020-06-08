Все больше стран мира отменяют карантин, которые ввели из-за коронавируса. И хотя количество новых случаев COVID-19 ежедневно увеличивается, жизнь людей постепенно возвращается к норме.

Ирландия

С 8 июня в Ирландии открылись все магазины, люди возвращаются на свои рабочие места после снятия ограничительных мер. Правда, работать позволили тем, кто может сохранять социальную дистанцию ​​на рабочем месте. Об этом сообщило издание RTE.

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Ирландцам также разрешили ходить друг к другу в гости, но собираться можно группами до шести человек. Уехать от своего дома можно на 20 километров, в случае непредвиденных обстоятельств разрешается превысить этот лимит еще на пять километров.

Греция

В Греции с 8 июня возобновили работу бары и ночные клубы. Однако в этих учреждениях действуют ограничения на число посетителей и необходимость соблюдения социальной дистанции.

Кафе и рестораны заработали в Греции еще 25 мая, но посетителей им было разрешено принимать только на верандах, зато теперь принимать гостей заведениям позволили и в закрытых помещениях.



Греция ослабляет карантин / Фото Unsplash

Бельгия

В бельгийской столице Брюсселе после трех месяцев карантина ослабили карантин. С 8 июня в Бельгии заработали кафе и барах. Однако некоторые заведения пока все же не спешат открыть двери для посетителей.

Например, бар напротив штаб-квартиры структур ЕС в Берлемон, куда обычно ходят журналисты и дипломаты, будет закрыт до 15 июня. Популярный среди экспатов в брюссельском районе Иксель ресторан Le Voltaire также пока закрыт.

Дания

В Дании разрешили собираться группами до 50 человек. К этому можно было организовывать встречи численностью не более 10 человек. С 15 июня Дания планирует открыть свои границы для ряда европейских стран.



В Дании разрешили собираться группами до 50 человек / Фото Unsplash

Великобритания

Великобритания решила открыть границы для приезжих. Однако все прибывающие из-за границы должны в обязательном порядке отправиться на двухнедельный карантин. За несоблюдение этой меры безопасности грозит штраф.

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Австрия

В Австрии придумали альтернативу 14-дневному карантину. В аэропорту Вены людям предлагают сдать тест на коронавирус, и это позволит им не отбывать карантин. Результаты теста станут известны через 3 часа после сдачи анализов, а обойдется он в 190 евро. Также такой тест сдать можно и перед вылетом из Вены.

Индия

В Индии открывают торговые центры и храмы, несмотря на рост количества больных коронавирусом. В то же время пик эпидемии в стране ожидается только в июле.

Больше о том, какие страны ослабляют карантин и открывают границы – читайте по ссылке.