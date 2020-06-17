Владимир Зеленский планирует возобновить международную выездную деятельность с осени 2020 года. По этому Офис Президента работает с несколькими странами. Первый же визит иностранного лидера в Украину со времени пандемии коронавируса запланирован на 20-23 июля. В Киев прибудет президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга.

Когда выездную деятельность возобновит Зеленский

Настоящая международная активность начнется осенью 2020 года, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, пишет Интерфакс-Украина.

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На это время планируют визиты Владимира Зеленского за границу.

Опять же, если позволит пандемическая ситуация. Сейчас работаем с несколькими странами, думаю, что в сентябре-октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов,

– отметил Жовква.

Когда Украина начнет принимать лидеров Европы

В июле украинский президент впервые после пандемии COVID-19 примет с визитом европейского лидера.

Первый визит после пандемии иностранного лидера в Украине состоится 20-23 июля – это будет визит президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Зоммаруги,

– отметил Жовква.

По его словам, планируется, что лидер Швейцарии посетит Киев и несколько регионов Украины. Жовква также добавил, что летом 2020 года возможны еще один-два визита лидеров других государств в Украине.

Обратите внимание! Ранее Жовква отмечал, что Украина рассматривает азиатское направление как одно из приоритетных в развитии международных отношений. Когда ситуация с COVID-19 улучшится, Владимир Зеленский отправится в азиатское турне.

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