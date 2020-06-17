Зеленский планирует официальные визиты за границу на осень, – Офис Президента
Владимир Зеленский планирует возобновить международную выездную деятельность с осени 2020 года. По этому Офис Президента работает с несколькими странами. Первый же визит иностранного лидера в Украину со времени пандемии коронавируса запланирован на 20-23 июля. В Киев прибудет президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга.
Когда выездную деятельность возобновит Зеленский
Настоящая международная активность начнется осенью 2020 года, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, пишет Интерфакс-Украина.
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На это время планируют визиты Владимира Зеленского за границу.
Опять же, если позволит пандемическая ситуация. Сейчас работаем с несколькими странами, думаю, что в сентябре-октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов,
– отметил Жовква.
Когда Украина начнет принимать лидеров Европы
В июле украинский президент впервые после пандемии COVID-19 примет с визитом европейского лидера.
Первый визит после пандемии иностранного лидера в Украине состоится 20-23 июля – это будет визит президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Зоммаруги,
– отметил Жовква.
По его словам, планируется, что лидер Швейцарии посетит Киев и несколько регионов Украины. Жовква также добавил, что летом 2020 года возможны еще один-два визита лидеров других государств в Украине.
Коронавирус в мире: коротко
- По состоянию на 17 июня в мире зафиксировали более 8,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 448 тысяч больных.
- Страны-лидеры по количеству заражений: США, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания.
- В Швейцарии подтвердили 31 183 случая COVID-19 летальных – 1 956; в Украине – 33 234, умерли 943 человека.