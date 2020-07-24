Український глава держави Зеленський та президентка Швейцарії Соммаруга відвідали Донбас 23 липня. Соммаруга була вражена швидкістю будівництва доріг в Україні та найсмачнішою в її житті ожиною. А Зеленський наголосив, що лідери інших держав, які відвідують Україну, завжди повинні відчувати "українську неповторність і щирість людей".

Підсумки спільної з Соммаругою поїздки у Донецьку та Луганську області Зеленський підбив у своєму фейсбуці.

Нагадаємо Президентка Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга 20 липня прибула до Києва

Про фермерство та дороги

Глава України зауважив, що президентка Швейцарії зізналася йому: "Найкращу ожину я куштувала тут". Та й сам Зеленський підтвердив, що ожина на Луганщині – найбільша в житті, якою він ласував.

Місцеві фермери пригощали президентів, крім ожини, також полуницею, малиною та помідорами, вирощеними на українських чорноземах.

Привезли її до нас новою дорогою. Уявіть, у 2014 – 2016 роках на Луганщині збудували нуль кілометрів доріг, у 2017 – 2019 – кілька десятків. А лише за пів року цьогоріч – понад 130 кілометрів сучасного дорожнього покриття,

– наголосив Володимир Зеленський.

При цьому політик зауважив, що Соммаруга була вражена швидкістю побудови доріг в Україні – мовляв, навіть швидше, ніж у Швейцарії.

"А я знав, що ми вміємо! Просто робити все треба чесно і вчасно", – прокоментував це Зеленський.

Про візит на лінію розмежування

Як повідомив Зеленський, президентка Швейцарії "мужньо, без додаткової охорони, пішла зі мною до відновленого торік мосту у Станиці Луганській".

Цей міст раніше був символом людських страждань, нині ж він виконує гуманітарну функцію.

Ми показуємо людям на тій стороні: будь ласка, ми на своїй землі, у своїй країні, дивіться, як можна жити у своїй країні, яку інфраструктуру ми будуємо – мости, дороги, реальні й нормальні КПВВ,

– заявив президент України.



Зеленський та Соммаруга біля мосту в Станиці Луганській / Фото ОП

Впевнений, що лідери інших держав мають відвідувати не лише Київ, а бачити різні регіони нашої України: оцінювати проблеми на власні очі, відчувати українську неповторність і щирість людей,

– підсумував Володимир Зеленський.

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