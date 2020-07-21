Очільниця Швейцарії Симонетта Соммаруга прибула до України з офіційним візитом. З президентом Зеленським Соммаруга обговорила ситуацію на Донбасі, а також співпрацю між країнами, у рамках якої Київ отримає понад 100 мільйонів швейцарських франків.

Президенти підписали низку угод

Президент Зеленський наголосив, що Швейцарія входить у топ-5 найбільших інвесторів в українську економіку. Про це інформує пресслужба глави держави.

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Глави держав обговорили співпрацю у таких сферах:

реабілітація ветеранів;

розвиток професійно-технічної та мистецької освіти в Україні;

​децентралізація;

енергоефективність;

туризм;

сталий розвиток міст.

Для нас велика честь, що у 2022 році саме у Швейцарії відбуватиметься п'ята Конференція щодо реформ в Україні. Ми маємо великий потенціал для створення нових робочих місць, боротьби з корупцією, боротьби зі зміною клімату,

– сказала президентка Швейцарії.

У рамках програми співробітництва між Швейцарією та Україною за 2020 – 2023 роках виділять 108 мільйонів швейцарських франків.

Президентка Швейцарії відвідає прифронтову зону

Також не оминули президенти і тему воєнних дій на Донбасі, зокрема, мовилось про кроки, які Україна робить для припинення вогню. 23 липня Соммаруга разом з Зеленським планує відвідати прифронтову зону.

Для мене є дуже важливим і цінним, коли світові лідери, які приїздять до України, разом зі мною вирушають на Схід і бачать на власні очі, скільки лиха принесла Україні війна,

– зазначив Володимир Зеленський.

Соммаруга також відзначила внесок Швейцарії у мирне врегулювання ситуації на Донбасі.

"Анексії Криму Швейцарія не визнає. Швейцарія вважає, що ООН та ОБСЄ мають негайно відправити туди представників міжнародних організацій з прав людини", – додала президент Швейцарської Конфедерації.

Симонетта Соммаруга та Володимир Зеленський після зустрічі підписали низку двосторонніх угод.