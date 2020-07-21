Президентка Швейцарії – вперше в Україні: про що Соммаруга домовилась з Зеленським
Очільниця Швейцарії Симонетта Соммаруга прибула до України з офіційним візитом. З президентом Зеленським Соммаруга обговорила ситуацію на Донбасі, а також співпрацю між країнами, у рамках якої Київ отримає понад 100 мільйонів швейцарських франків.
Президенти підписали низку угод
Президент Зеленський наголосив, що Швейцарія входить у топ-5 найбільших інвесторів в українську економіку. Про це інформує пресслужба глави держави.
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Глави держав обговорили співпрацю у таких сферах:
- реабілітація ветеранів;
- розвиток професійно-технічної та мистецької освіти в Україні;
- децентралізація;
- енергоефективність;
- туризм;
- сталий розвиток міст.
Для нас велика честь, що у 2022 році саме у Швейцарії відбуватиметься п'ята Конференція щодо реформ в Україні. Ми маємо великий потенціал для створення нових робочих місць, боротьби з корупцією, боротьби зі зміною клімату,
– сказала президентка Швейцарії.
У рамках програми співробітництва між Швейцарією та Україною за 2020 – 2023 роках виділять 108 мільйонів швейцарських франків.
Президентка Швейцарії відвідає прифронтову зону
Також не оминули президенти і тему воєнних дій на Донбасі, зокрема, мовилось про кроки, які Україна робить для припинення вогню. 23 липня Соммаруга разом з Зеленським планує відвідати прифронтову зону.
Для мене є дуже важливим і цінним, коли світові лідери, які приїздять до України, разом зі мною вирушають на Схід і бачать на власні очі, скільки лиха принесла Україні війна,
– зазначив Володимир Зеленський.
Соммаруга також відзначила внесок Швейцарії у мирне врегулювання ситуації на Донбасі.
"Анексії Криму Швейцарія не визнає. Швейцарія вважає, що ООН та ОБСЄ мають негайно відправити туди представників міжнародних організацій з прав людини", – додала президент Швейцарської Конфедерації.