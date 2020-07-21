Президент Швейцарии – впервые в Украине: о чем Соммаруга договорилась с Зеленским
Руководительница Швейцарии Симонетта Соммаруга прибыла в Украину с официальным визитом. С президентом Зеленским Соммаруга обсудила ситуацию на Донбассе, а также сотрудничество между странами, в рамках которого Киев получит более 100 миллионов швейцарских франков.
Президенты подписали ряд соглашений
Президент Зеленский отметил, что Швейцария входит в топ-5 крупнейших инвесторов в украинскую экономику. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Главы государств обсудили сотрудничество в следующих областях:
- реабилитация ветеранов;
- развитие профессионально-технического и художественного образования в Украине;
- децентрализация;
- энергоэффективность;
- туризм;
- устойчивое развитие городов.
Для нас большая честь, что в 2022 году именно в Швейцарии пройдет пятая Конференция по реформам в Украине. Мы имеем большой потенциал для создания новых рабочих мест, борьбы с коррупцией, борьбы с изменением климата,
– сказала президент Швейцарии.
В рамках программы сотрудничества между Швейцарией и Украиной в 2020-2023 годах выделят 108 миллионов швейцарских франков.
Президент Швейцарии посетит прифронтовую зону
Также не обошли президенты и тему военных действий на Донбассе, в частности, говорилось о шагах, которые Украина делает для прекращения огня. 23 июля Соммаруга вместе с Зеленским планирует посетить прифронтовую зону.
Для меня является очень важным и ценным, когда мировые лидеры, которые приезжают в Украину, вместе со мной отправляются на Восток и видят воочию, сколько бед принесла Украине война,
– отметил Владимир Зеленский.
Соммаруга также отметила вклад Швейцарии в мирное урегулирование ситуации на Донбассе.
"Аннексию Крыма Швейцария не признает. Швейцария считает, что ООН и ОБСЕ должны немедленно отправить туда представителей международных организаций по правам человека", – добавила президент Швейцарской Конфедерации.