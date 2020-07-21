Руководительница Швейцарии Симонетта Соммаруга прибыла в Украину с официальным визитом. С президентом Зеленским Соммаруга обсудила ситуацию на Донбассе, а также сотрудничество между странами, в рамках которого Киев получит более 100 миллионов швейцарских франков.

Президенты подписали ряд соглашений

Президент Зеленский отметил, что Швейцария входит в топ-5 крупнейших инвесторов в украинскую экономику. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Главы государств обсудили сотрудничество в следующих областях:

реабилитация ветеранов;

развитие профессионально-технического и художественного образования в Украине;

децентрализация;

энергоэффективность;

туризм;

устойчивое развитие городов.

Для нас большая честь, что в 2022 году именно в Швейцарии пройдет пятая Конференция по реформам в Украине. Мы имеем большой потенциал для создания новых рабочих мест, борьбы с коррупцией, борьбы с изменением климата,

– сказала президент Швейцарии.

В рамках программы сотрудничества между Швейцарией и Украиной в 2020-2023 годах выделят 108 миллионов швейцарских франков.

Президент Швейцарии посетит прифронтовую зону

Также не обошли президенты и тему военных действий на Донбассе, в частности, говорилось о шагах, которые Украина делает для прекращения огня. 23 июля Соммаруга вместе с Зеленским планирует посетить прифронтовую зону.

Для меня является очень важным и ценным, когда мировые лидеры, которые приезжают в Украину, вместе со мной отправляются на Восток и видят воочию, сколько бед принесла Украине война,

– отметил Владимир Зеленский.

Соммаруга также отметила вклад Швейцарии в мирное урегулирование ситуации на Донбассе.

"Аннексию Крыма Швейцария не признает. Швейцария считает, что ООН и ОБСЕ должны немедленно отправить туда представителей международных организаций по правам человека", – добавила президент Швейцарской Конфедерации.

Симонетта Соммаруга и Владимир Зеленский после встречи подписали ряд двусторонних соглашений.