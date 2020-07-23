Президент України Володимир Зеленський та президентка Швейцарії Симонетта Соммаруга з робочим візитом відвідали Донецьку та Луганську області. Там вони зустріли гуманітарну допомогу від Швейцарської Конфедерації.

Вантажівки доставили на окуповані території доставили хімікати те реагенти для очистки води. А також засоби особистого захисту для центральної лікарні Слов'янська. Про це повідомили в Офісі Президента.

Читайте також Президентка Швейцарії – вперше в Україні: про що Соммаруга домовилась з Зеленським

Під час поїздки на Донбас президенти України та Швейцарії відвідали комунальне підприємство "Компанія "Вода Донбасу".

Володимир Зеленський зауважив, що десятки тисяч тон реагентів для очистки води Донбасу, які передали раніше, попередили гуманітарну катастрофу на Донеччині. Адже через війну забезпечувати питною водою жителів Донбасу було проблематично.

Президентка Швейцарії Симонетта Соммаруга відзначила, що це – не остання допомога. У вересні Швейцарія планує надати наступну.



Гуманітарна допомога зі Швейцарії / Фото пресслужба Офісу Президента

Що відомо про візит президентів України та Швейцарії на Донбас

На Донеччині Володимир Зеленський та Симонетта Соммаруга також провели зустріч з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, системи ООН в Україні та керівництвом Донецької обласної державної адміністрації.

Під час зустрічі учасники обговорили виклики на Донбасі та подальші кроки для полегшення життя місцевих мешканців.

Зокрема, Володимир Зеленський наголосив на важливості зведення лікарень у невеликих населених пунктах, які наразі не входять у загальний план відбудови інфраструктури на Донбасі.

Робоча поїздка президентів України та Швейцарії на Донбас / Фото пресслужба Офісу Президента