Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарии Симонетта Соммаруга с рабочим визитом посетили Донецкую и Луганскую области. Там они встретили гуманитарную помощь от Швейцарской Конфедерации.

Грузовики доставили на оккупированные территории химикаты и реагенты для очистки воды. А также средства личной защиты для центральной больницы Славянска. Об этом сообщили в Офисе Президента.

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Во время поездки на Донбасс президенты Украины и Швейцарии посетили коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса".

Владимир Зеленский отметил, что десятки тысяч тонн реагентов для очистки воды Донбасса, которые передали ранее, предупредили гуманитарную катастрофу в Донецкой области. Ведь из-за войны обеспечивать питьевой водой жителей Донбасса было проблематично.

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга отметила, что это – не последняя помощь. В сентябре Швейцария планирует предоставить следующую.



Гуманитарная помощь из Швейцарии / Фото пресс-службы Офиса Президента

Что известно о визите президентов Украины и Швейцарии на Донбасс

В Донецкой области Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга также провели встречу с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации.

Во время встречи участники обсудили вызовы на Донбассе и дальнейшие шаги для облегчения жизни местных жителей.

В частности, Владимир Зеленский отметил важность возведения больниц в небольших населенных пунктах, которые пока не входят в общий план восстановления инфраструктуры на Донбассе.

Рабочая поездка президентов Украины и Швейцарии на Донбасс / Фото пресс-службы Офиса Президента