Путін відвідав анексований Крим. У президента Зеленського заявили, що проти відновлення водопостачання на півострів. Які плани щодо Криму має Кремль і що Україна може протиставити.

Путін постійно виправдовується за свій злочин

Як розповів 24 каналу експерт-міжнародник Ігор Соловей, своїми поїздками в Крим Путін постійно обґрунтовує, в першу чергу, для росіян, у другу, – світового співтовариства причину свого злочину.

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Візит Путіна в анексований Крим – явка з повинною. Президент РФ щоразу змушений доводити, що Крим ніби російський. У Росії навіть ухвалюють відповідні закони щодо заборони відчуження територій. І це означає слабкість позиції Росії,

– наголошує Ігор Соловей.



Путін намагається виправдати незаконне захоплення Кримк / Фото росЗМІ

По-друге, Крим працює на утвердження Путіна в якості мачо. А також для того, щоб показати, що в Путіна все під контролем, коли в Росії виникають проблеми, як зараз у Хабаровську. (Там понад тиждень тривають протести проти арешту місцевого губернатора Сергія Фургала. Протестувальники переконані, що арешт пов'язаний і незгодою Фургала з політикою Кремля – "24").

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"Крим – улюблена іграшка Кремля, яка працює в якості палочки-виручалочки, коли в Росії виникають складнощі. Коли треба показати, що цар – Путін – справжній і тримає все під контролем", – говорить Ігор Соловей.

З якою метою Путін відвідав анексований Крим

Президент РФ Путін 20 липня приїхав в анексований Крим. Там Путін взяв участь у церемонії закладення нових бойових кораблів для військово-морського флоту РФ.

Під час перебування в Криму Путін зробив резонансну заяву, що "за України в Криму все поступово занепадало". За його твердженням, він ніби розмовляв "з останнім прем’єром України, коли були нормальні відносини" (очевидно, з Азаровим – "24"). На питання Путіна, чому Київ "забирає гроші з Криму?", його співрозмовник ніби відповів, що гроші, призначені для півострова, були більше потрібні іншим регіонам України.

Міністерство закордонних справ України заявило рішучий протест у зв’язку з приїздом Путіна до анексованого Криму та Севастополя. Українські дипломати вимагають від російської сторони негайно припинити всі міжнародно-протиправні діяння і усунути усі наслідки, які вони спричинили.

Увага! Заяви Путіна – черговий прояв російської пропаганди. До та на час анексії Крим був дотаційним регіоном, як і більшість областей України. У 2013 році Крим міг забезпечити свої фінансові потреби на 51,2%.

Росія має три плани щодо відновлення водопостачання в Крим

За словами Ігоря Соловея, відсутність подачі дніпровської води в Крим – серйозний виклик для Росії. Адже за шість років окупації Росія так і не вирішила проблему. Це піддає сумніву і російську зовнішню політику, і управління кримських колаборантів.

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Щодо того, що Україна не відновить постачання води в Крим, краще, переконаний міжнародник, аби це офіційно заявив сам президент Зеленський. Хоча є заяви міністра зовнішніх справ Кулеби і міністра з питань окупованих територій Резнікова.

За повідомленням нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременка, він запитав президента, що той думає про відновлення водопостачання до окупованого Криму. "Я проти, – відповів Зеленський", – каже нардеп.

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При цьому, відзначає Соловей, у Кремля з приводу Криму і України точно є кілька конвертів з планами. Перший – військова опція, яка була задіяна в 2014 році. Другий варіант – політико-дипломатичний тиск на Україну через міжнародне співтовариство. Третя опція, яка, на його думку, наразі менш імовірна, домовитися на двосторонніх переговорах.



Зеленський проти подачі води в Крим, доки він окупований Росією / Фото Офісу президента

І кожен з цих сценаріїв, на переконання Соловея, Росія може реалізувати. Зокрема, через кримську колабораціоністку Поклонську були спроби продавити питання відновлення води через міжнародне співтовариство. При цьому російські військові проводять військові навчання біля кодонів України і тренуються до висадки на українське узбережжя, створюючи атмосферу страху.

Щоб зупинити агресора, на думку Соловея, санкцій замало. Хоча санкції серйозно впливають на Росію, що помітно з історії в Хабаровську.

Росія повинна розуміти перспективну ціну свого втручання в Україну. Це можливо за умови сильної української армії. Як сказав один із політиків, ЗСУ повинні стати улюбленою іграшкою Зеленського. Армія повинна бути головним напрямком зусиль президента,

– підкреслив Ігор Соловей.