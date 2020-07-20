Запроваджені міжнародною спільнотою санкції не змусили Росію відмовитися від захоплення українських територій. Росія постійно демонструє готовність до застосування своїх військ.

Росія демонструє свої зони впливу на Чорному морі

Про це заявив командувач Військово-морських сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа під час телефонного брифінгу стосовно початку проведення міжнародних військових навчань Sea Breeze – 2020, пише УНІАН.

Війна з Російською Федерацією триває від 2014 року. Військово-морські сили першими зіткнулися з цим у Криму. На жаль, санкції, запроваджені ЄС і США, ще не (досягли) повного успіху, і Російська Федерація не відмовилася від своїх намірів,

– сказав Неїжпапа.

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Він наголосив, що кораблі Чорноморського флоту РФ досить активні у Чорному морі, зокрема поблизу родовищ газу. А в Азовському морі перебувають судна ФСБ Росії, і російські військові кораблі здійснюють контроль за судноплавством у Керченській протоці.

"Росія показує усім, що Азовське і Чорне море – це її зона впливу", – підкреслює Неїжпапа.

Натомість командувач Шостим флотом ВМС США віцеадмірал Юджин Блек під час телефонного брифінгу ухилився від відповіді на питання щодо можливої загрози вторгнення РФ з Криму. Проте висловив думку, що Росія не є домінуючою країною у Чорному морі.

"Я не думаю, що Росія має домінуюче становище у Чорному морі. Це міжнародні води. Військово-морські сили США діють там, як і ВМС багатьох інших країн, мирним шляхом", – наголосив Блек.

Він нагадав, що у Чорному морі проводять військові навчання ВМС різних країн. Усі вони дотримуються положень міжнародного морського права і Конвенції Монтре.

Що відомо про Sea Breeze-2020? Через пандемію коронавірусу міжнародні військові навчання See Breeze, які мали відбутися в Україні та за її межами у 2020 році, частково скасують і частково змінять формат.



Навчання розпочалися 20 липня і триватимуть 7 днів. Вони будуть тільки на морі, тобто за участі лише кораблів і літаків, без сухопутних підрозділів.



Окрім України та США, у навчаннях беруть участь близько 20 країн, зокрема Болгарія, Грузія, Іспанія, Румунія, Туреччина та Норвегія. Важливо, що вперше цього року до проведення See Breeze долучилися Японія і Південна Корея. Через пандемію коронавірусу міжнародні військові навчання See Breeze, які мали відбутися в Україні та за її межами у 2020 році, частково скасують і частково змінять формат.Навчання розпочалися 20 липня і триватимуть 7 днів. Вони будуть тільки на морі, тобто за участі лише кораблів і літаків, без сухопутних підрозділів.Окрім України та США, у навчаннях беруть участь близько 20 країн, зокрема Болгарія, Грузія, Іспанія, Румунія, Туреччина та Норвегія. Важливо, що вперше цього року до проведення See Breeze долучилися Японія і Південна Корея.

Росія хоче захопити Маріуполь і Одесу

Росія, ймовірно, вивчає, як далеко вона може зайти без належної реакції Заходу. Екскомандувач Збройними силами США в Європі генерал Бен Ходжес прогнозує, що Росія може напасти на Україну у вересні, бо хоче розширити контроль над всім українським узбережжям. Тому удар можливий не тільки з боку Херсона, а й Маріуполя. Раніше Ходжес заявляв, що після Херсона Росія може захопити й Одесу.

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