В акваторії Чорного моря розпочалися традиційні українсько-американські військові навчання Sea Breeze. Цьогоріч вони ювілейні, тобто відбуваються у 20 раз. Щоправда, пандемія коронавірусу внесла деякі корективи у проведення навчань: вони обмежаться лише морською фазою з залученням авіації.

Що є у плані навчань Sea Breeze 2020: Раніше Прикордонники і ВМС пройшли спецнавчання на випадок агресії Росії з моря Вони розгортатимуться в акваторії Чорного моря без контакту особового складу, пише Армія Inform.

У процесі навчань у морі кораблі країн-учасниць здійснюватимуть спільні тактичні маневрування, тренуватимуться з організації зв’язку, протимінних дій, передачі вантажів на ходу.

Екіпажі кораблів та катерів відпрацюють питання взаємодії з тактичною та морською авіацією, проведуть низку навчань з протиповітряної, протикорабельної і протикатерної оборони на переході морем, відпрацюють завдання операцій з морського перехоплення та огляду судна-порушника.

Крім того, виконають завдання з посилення охорони і оборони важливих об’єктів морської інфраструктури

Важливим випробуванням для військових моряків стане і виконання бойових вправ артилерійських стрільб по морських і повітряних цілях, а також проведення навчань з боротьби за живучість та порятунку екіпажу корабля, що зазнав лиха в морі. Навчання Sea Breeze у Чорному морі / Фото Армія Inform Основне призначення Sea Breeze – це підтримання стабільності й безпеки у Чорноморському регіоні. Тому головним завданням для морського компонента навчань є відпрацювання операцій за стандартами Альянсу, що направлені на забезпечення миру та безпеки у кризовому регіоні,

– розповів командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа. Зверніть увагу! Міжнародні навчання триватимуть сім днів. У навчаннях запланована участь ракетного есмінця типу "Арлі Берк" USS Porter і патрульного протичовнового літака P-8 Poseidon ВМС США, а також кораблів постійної військово-морської групи НАТО, які вже прибули у Чорне море. Про масштаб навчань Усього до Sea Breeze-2020 планують залучити майже 2 тисячі осіб із 9 країн, зокрема понад 20 кораблів, а також літаки, гвинтокрили тощо. Загалом у навчаннях, окрім України і США, візьмуть участь військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Франції, Румунії, Іспанії та Туреччини.

Командувач 6-го Флоту ВМС США віцеадмірал Юджин Блек наголосив, що Sea Breeze є реальною демонстрацією рішучості США щодо колективного захисту Європи.