В Черном море стартовали украинско-американские учения Sea Breeze: фото
В акватории Черного моря начались традиционные украинско-американские военные учения Sea Breeze. В этом году они юбилейные, то есть проходят в 20 раз. Правда, пандемия коронавируса внесла некоторые коррективы в проведение учений: они ограничатся лишь морской фазой с привлечением авиации.
Что в плане учений Sea Breeze 2020:
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- Они будут разворачиваться в акватории Черного моря без контакта личного состава, пишет Армия Inform.
- В процессе учений в море корабли стран-участниц будут осуществлять совместные тактические маневрирования, тренироваться по организации связи, противоминных действий, передачи грузов на ходу.
- Экипажи кораблей и катеров отработают вопросы взаимодействия с тактической и морской авиацией, проведут ряд учений по противовоздушной, противокорабельной и противокатерной обороне на переходе по морю, отработают задачи операций по морскому перехвату и осмотру судна-нарушителя.
- Кроме того, выполнят задачи по усилению охраны и обороне важных объектов морской инфраструктуры
- Важным испытанием для военных моряков станет и выполнение боевых упражнений и артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, а также проведение учений по борьбе за живучесть и спасению экипажа корабля, потерпевшего бедствие в море.
Учения Sea Breeze в Черном море / Фото Армия Inform
Основное назначение Sea Breeze – это поддержание стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Поэтому главной задачей для морского компонента учений является отработка операций по стандартам Альянса, направленные на обеспечение мира и безопасности в кризисном регионе,
– рассказал командующий Военно-Морских сил Украины Алексей Неижпапа.
О масштабе учений
- Всего к Sea Breeze-2020 планируют привлечь почти 2 тысячи человек из 9 стран, в том числе более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и тому подобное. В целом в учениях, кроме Украины и США, примут участие военные из Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.
- Командующий 6-го флота ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк подчеркнул, что Sea Breeze является реальной демонстрацией решимости США по коллективной защите Европы.