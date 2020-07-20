В акватории Черного моря начались традиционные украинско-американские военные учения Sea Breeze. В этом году они юбилейные, то есть проходят в 20 раз. Правда, пандемия коронавируса внесла некоторые коррективы в проведение учений: они ограничатся лишь морской фазой с привлечением авиации.

Что в плане учений Sea Breeze 2020: Ранее Пограничники и ВМС прошли спецобучение на случай агрессии России с моря Они будут разворачиваться в акватории Черного моря без контакта личного состава, пишет Армия Inform.

В процессе учений в море корабли стран-участниц будут осуществлять совместные тактические маневрирования, тренироваться по организации связи, противоминных действий, передачи грузов на ходу.

Экипажи кораблей и катеров отработают вопросы взаимодействия с тактической и морской авиацией, проведут ряд учений по противовоздушной, противокорабельной и противокатерной обороне на переходе по морю, отработают задачи операций по морскому перехвату и осмотру судна-нарушителя.

Кроме того, выполнят задачи по усилению охраны и обороне важных объектов морской инфраструктуры

Важным испытанием для военных моряков станет и выполнение боевых упражнений и артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, а также проведение учений по борьбе за живучесть и спасению экипажа корабля, потерпевшего бедствие в море. Учения Sea Breeze в Черном море / Фото Армия Inform Основное назначение Sea Breeze – это поддержание стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Поэтому главной задачей для морского компонента учений является отработка операций по стандартам Альянса, направленные на обеспечение мира и безопасности в кризисном регионе,

– рассказал командующий Военно-Морских сил Украины Алексей Неижпапа. Обратите внимание! Международные учения продлятся семь дней. В учениях запланировано участие ракетного эсминца типа "Арли Берк" USS Porter и патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США, а также кораблей постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море. О масштабе учений Всего к Sea Breeze-2020 планируют привлечь почти 2 тысячи человек из 9 стран, в том числе более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и тому подобное. В целом в учениях, кроме Украины и США, примут участие военные из Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

Командующий 6-го флота ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк подчеркнул, что Sea Breeze является реальной демонстрацией решимости США по коллективной защите Европы.