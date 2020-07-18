Два подразделения Госпогранслужбы и Военно-морские силы ВСУ провели совместные учения в Черном море. Отрабатывали совместные командные действия и боевые навыки на случай нападения врага с юга.

Основні тактичні дії розгорнули на острові Зміїний, повідомляє пресслужба ДПСУ. Дати збройну відсіч противнику одночасно вийшли й корабельні тактичні групи та військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти ВМС України, які десантувалися на острів.

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Окрім питань злагодженості та взаємодії підрозділів обох відомств, військовослужбовці відпрацювали й практичні вправи з бойовою стрільбою.

Як пройшли спільні навчання прикордонників і ВМС / Фото пресслужби ДПСУ

Лише тиждень тому прикордонники спільно з підрозділами Національної гвардії та ЗСУ брали участь у навчаннях "Гвардія 2020". Вони проходили у контрольованих прикордонних районах Одещини та на загальновійськовому полігоні Широкий Лан.

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