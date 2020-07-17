Министр обороны Таран отчитался о готовности ВСУ к вторжению России с Юга
Министр обороны Украины Андрей Таран отчитался перед Верховной Радой о подготовке к возможному вторжению России с крымского направления. По его словам, оборонные потуги государства направлены прежде всего на предупреждение обстановки в регионе.
Для этого усовершенствованы инженерные заграждения, системы видеонаблюдения, действия ВМС и УСН, рассказал Андрей Таран. Об этом пишет 24 канал.
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Мы усилили ведение разведки, осуществляем мероприятия по ротации войск, уточнены их задачи. Также мы организовали тесное взаимодействие с подразделениями Нацгвардии, полицией, Службой безопасности Украины и ГНСУ,
– подчеркнул министр.
По его словам, все подразделения, которые работают в районе ООС и на админграницах с АР Крым, готовы адекватно реагировать на вызовы и угрозы вдоль государственной границы. По состоянию на сейчас обстановка вполне контролируемая.
"В течение последнего месяца в СМИ появилось много сообщений о возможности вооруженного нападения России и активизации боевых действий. Хочу отметить: сейчас признаков подготовки боевых действий со стороны российских оккупационных войск вблизи админграниц не обнаружено", – заявил Андрей Таран.
Он уверяет, что на Крымском полуострове не зафиксированы действия оккупантов, подтверждающие создание ударных группировок.
Однако, помня о непредсказуемости решений руководства России, ВСУ осуществляют меры по предотвращению и оказанию отпора возможным действиям со стороны Вооруженных сил РФ,
– заверил чиновник.
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Кроме того, он заявил, что украинское войско готовится к накоплению российских войск под предлогом подготовки учений "Кавказ-2020". Для этого ВСУ тоже организуют обучение в последние 10 дней сентября "Объединенные усилия 2020".
"В рамках этих учений мы проверим готовность Генштаба в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО. Также мы проверим умение организовывать взаимодействие с пунктами управления ВС НАТО", – рассказал Таран.
Возможная атака России с юга: коротко
- Одним из первых, кто публично заговорил о возможной атаке России из Крыма на Херсонскую область, был экс-командир ВС США в Европе. А также о возможных провокациях в Азовском море. Впоследствии он добавил, что нападение может произойти и на Мариуполь и Одессу.
- Впоследствии его слова подтвердил и командующий Военно-Морских Сил Украины контрадмирал Алексей Неижпапа.
- Военных провокаций во время учений "Кавказ – 2020" ожидают и украинские разведчики.
- Зато в Вооруженных Силах Украины не подтвердили готовности российских войск ворваться на территории Украины в Херсонской области. Однако войска там перевели на повышенную боевую готовность.