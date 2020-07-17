Министр обороны Украины Андрей Таран отчитался перед Верховной Радой о подготовке к возможному вторжению России с крымского направления. По его словам, оборонные потуги государства направлены прежде всего на предупреждение обстановки в регионе.

Для этого усовершенствованы инженерные заграждения, системы видеонаблюдения, действия ВМС и УСН, рассказал Андрей Таран. Об этом пишет 24 канал.

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Мы усилили ведение разведки, осуществляем мероприятия по ротации войск, уточнены их задачи. Также мы организовали тесное взаимодействие с подразделениями Нацгвардии, полицией, Службой безопасности Украины и ГНСУ,

– подчеркнул министр.

По его словам, все подразделения, которые работают в районе ООС и на админграницах с АР Крым, готовы адекватно реагировать на вызовы и угрозы вдоль государственной границы. По состоянию на сейчас обстановка вполне контролируемая.

"В течение последнего месяца в СМИ появилось много сообщений о возможности вооруженного нападения России и активизации боевых действий. Хочу отметить: сейчас признаков подготовки боевых действий со стороны российских оккупационных войск вблизи админграниц не обнаружено", – заявил Андрей Таран.

Он уверяет, что на Крымском полуострове не зафиксированы действия оккупантов, подтверждающие создание ударных группировок.

Однако, помня о непредсказуемости решений руководства России, ВСУ осуществляют меры по предотвращению и оказанию отпора возможным действиям со стороны Вооруженных сил РФ,

– заверил чиновник.

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Кроме того, он заявил, что украинское войско готовится к накоплению российских войск под предлогом подготовки учений "Кавказ-2020". Для этого ВСУ тоже организуют обучение в последние 10 дней сентября "Объединенные усилия 2020".

"В рамках этих учений мы проверим готовность Генштаба в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО. Также мы проверим умение организовывать взаимодействие с пунктами управления ВС НАТО", – рассказал Таран.

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