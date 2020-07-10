В сентябре есть большая вероятность, что Россия предпримет нападение на Украину. Кроме военных действий, им будут предшествовать еще несколько других активностей со стороны России в отношении Украины.

Главной причиной для наступления является летняя засуха и нехватка воды в Крыму. В этом убежден бывший командующий ВС США в Европе, эксперт Центра анализа европейской политики (CEPA) генерал-лейтенант (в отставке) Бен Ходжес. Свои мысли он изложил в интервью издания "Тиждень".

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По его словам, первым и главным объектом станет дамба в Херсонской области, которая и перекрыла воду в Северо-крымском канале. Именно по этому каналу и осуществлялось водоснабжение полуострова до оккупации.

"Я не знаю, каким именно будет нападение: или вертолеты со спецназовцами, или какие-то люди-захватчики без униформы или даже воздушный удар. Главная цель – вывести из строя дамбу. Однако существует много способов вернуть себе воду. Они вряд ли просто уничтожат дамбу и уйдут. Если они будут контролировать окраины Новой Каховки вдобавок ко всему побережью Крыма и 10 тысяч военных в Приднестровье – это оставит для Украины только небольшую морскую зону возле Одессы. А российский ВМФ постоянно во время учений отрабатывает, в частности, вопрос блокады этого района. Следовательно, на мой взгляд, долгосрочная цель РФ – полностью контролировать все побережье Черного моря, отрезав от него Украину", – убежден американский генерал.

Военные учения "Кавказ-2020"

Бен Ходжес также рекомендует обратить внимание на военные учения "Кавказ-2020". Именно во время них Россия соберет возле регионов достаточно большое количество армии.

"Это сооружение медицинских учреждений, например полевые госпитали, в количестве, превышающем потребности в рамках обычных учений. Так же как и хранилища боеприпасов и подобные вещи. Логистические приготовления всегда забирают больше времени", – отмечает Бен Ходжес.

Не только военные действия

Американский генерал отмечает, что Россия будет прибегать не только к военным действиям. Она будет их сочетать, чтобы сильнее давить на украинскую власть.

Если Кремль решится на наступление, следует ожидать мощных кибератак против Украины, чтобы разрушить коммуникации, вывести из строя системы управления. Так же они и в дальнейшем будут прилагать усилия в дезинформационном аспекте. Я ожидаю, что начнется полная блокада Азовского моря. Также могу себе представить многочисленные общественные протесты, организованные российскими спецслужбами в различных социальных группах. Их цель – максимально отвлечь внимание, поэтому это будут разные города во всех областях Украины, не только на юге. Они принесут Киеву немало проблем,

– отметил Бен Ходжес.

"Итак, все эти вещи вместе не обязательно означают, что атака будет. Однако предпосылки есть", – добавил он.

Стоит ли ожидать поддержку Запада

Важным аспектом остается то, как на Западе отреагируют на возможные военные действия России. Бен Ходжес отмечает, что США и страны ЕС сейчас больше озабочены своими проблемами, и могут не обращать внимание на то, что творит Россия.

"Мы отвлеклись, сейчас нам хватает собственных вызовов и угроз из-за пандемии COVID-19, насилие на улицах, продолжается, и особенно из-за предстоящих президентских выборов. Сентябрь – это же только за несколько недель до наших выборов", – подчеркнул американский эксперт.

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При этом он отмечает "недостаток решительных действий американской администрации против России".

"Это, вероятно, приведет к ошибочным выводам со стороны Москвы. Они могут соблазниться что-то сделать, воспользоваться всеми этими факторами", – отметил Бен Ходжес.

Кроме США, есть проблемы и в отношении Германии и Франции к этой проблеме, которые "должны по-настоящему давить на Кремль, однако до сих пор этого не сделали"

"Если Кремль сочтет, что со стороны Запада реакция будет минимальной, то это создает определенные риски. Такие расчеты могут повлечь атаку определенного типа. Конечно, хотелось бы ошибиться в этом", – подытожил американский генерал.

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