Нидерланды подают международный иск против России из-за сбитого самолета МН17
Нидерланды подадут иск в Европейский суд по правам человека против России. Дело касается катастрофы самолета МН17 в небе над Донбассом 17 июля 2020 года.
Соответствующее решение приняло правительство Нидерландов, сообщает пресс-служба ведомства.
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Почему Нидерланды решили подать иск против России
Подавая международное заявление в суд, правительство Нидерландов обменивается всей доступной информацией о причастности России к авиакатастрофе.
Таким образом Нидерланды поддерживают все 298 жертвы MH17, 17 различных национальностей и их ближайших родственников. Глава МИД Стеф Блок заявил, что достижение справедливости для всех погибших – всегда будет оставаться высоким приоритетом правительства.
Сегодня, сделав этот шаг, мы поддержали будущие иски родственников. Таким образом мы приближаемся к нашей цели,
– подчеркнул политик.
О своем решении правительство сообщит представителям ООН.
Нидерланды придают большое значение встречам с представителями РФ по поводу ее ответственности за авиакатастрофу. В правительстве добавили, что цель этих встреч заключается в том, чтобы "найти решение, которое оправдывает огромные страдания и ущерб, причиненный падением рейса MH17".
Причастность России к авиакатастрофе МН17: последние выводы расследования
- Прокуратура Нидерландов представила наиболее корректные доказательства поражения лайнера российской ракетой "Бук". Следствие обнародовало разговор боевиков после авиакатастрофы.
- В обломках самолета и телах пассажиров были найдены фрагменты от ракеты "Бук".
- На суде также показали фото российского "Бука", который сбил самолет в небе над Донбассом.
- У прокуроров есть анонимный свидетель преступления.
- Более того, обо всех использованиях "Бука" лично знал Владимир Путин, поскольку технику без его разрешения из РФ никто вывезти не мог. Так считают адвокаты погибших.
Что известно об авиакатастрофе МН17?
17 июля 2014 года в небе над Донбассом ракетой "Бука" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.
Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс из России. Однако в России все отрицают. Сейчас продолжаются судебные заседания по делу.
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину, россиянам Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко (боевик "ДНР").