Нидерланды подадут иск в Европейский суд по правам человека против России. Дело касается катастрофы самолета МН17 в небе над Донбассом 17 июля 2020 года.

Соответствующее решение приняло правительство Нидерландов, сообщает пресс-служба ведомства.

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Почему Нидерланды решили подать иск против России

Подавая международное заявление в суд, правительство Нидерландов обменивается всей доступной информацией о причастности России к авиакатастрофе.

Таким образом Нидерланды поддерживают все 298 жертвы MH17, 17 различных национальностей и их ближайших родственников. Глава МИД Стеф Блок заявил, что достижение справедливости для всех погибших – всегда будет оставаться высоким приоритетом правительства.

Сегодня, сделав этот шаг, мы поддержали будущие иски родственников. Таким образом мы приближаемся к нашей цели,

– подчеркнул политик.

О своем решении правительство сообщит представителям ООН.

Нидерланды придают большое значение встречам с представителями РФ по поводу ее ответственности за авиакатастрофу. В правительстве добавили, что цель этих встреч заключается в том, чтобы "найти решение, которое оправдывает огромные страдания и ущерб, причиненный падением рейса MH17".

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Прокуратура Нидерландов представила наиболее корректные доказательства поражения лайнера российской ракетой "Бук". Следствие обнародовало разговор боевиков после авиакатастрофы.

В обломках самолета и телах пассажиров были найдены фрагменты от ракеты "Бук".

На суде также показали фото российского "Бука", который сбил самолет в небе над Донбассом.

У прокуроров есть анонимный свидетель преступления.

Более того, обо всех использованиях "Бука" лично знал Владимир Путин, поскольку технику без его разрешения из РФ никто вывезти не мог. Так считают адвокаты погибших.