Нідерланди подадуть позов до Європейського суду з прав людини проти Росії. Справа стосується збиття літака МН17 у небі над Донбасом 17 липня 2020 року.

Відповідне рішення прийняв уряд Нідерландів, повідомляє пресслужба відомства.

Важливо Судді розкрили свідчення очевидця запуску російської ракети, яка збила літак у небі над Донбасом

Чому Нідерланди вирішили подати позов проти Росії

Подаючи міжнародну заяву до суду, уряд Нідерландів обмінюється усією доступною інформацією про причетність Росії до авіакатастрофи.

Таким чином Нідерланди підтримують усі 298 жертви MH17, 17 різних національностей та їх найближчих родичів. Міністр МЗС Стеф Блок заявив, що досягнення справедливості для усіх загиблих – завжди залишатиметься найвищим пріоритетом уряду.

Сьогодні, зробивши цей крок, ми підтримали майбутні позови родичів. Таким чином ми наближаємось до нашої мети,

– наголосив політик.

Про своє рішення уряд повідомить представників ООН.

Нідерланди надають великого значення зустрічам з представниками РФ з приводу її відповідальності за авіакатастрофу. В уряді додали, що мета цих зустрічей полягає в тому, щоб "знайти рішення, яке виправдовує величезні страждання і збиток, заподіяний падінням рейсу MH17".

Причетність Росії до авіакатастрофи МН17: останні висновки розслідування

Прокуратура Нідерландів представила найбільш коректні докази збиття лайнера російською ракетою "Бук". Слідство оприлюднило розмову бойовиків після авіакатастрофи.

В уламках літака і тілах пасажирів були знайдені фрагменти від ракети "Бук".

На суді також показали фото російського "Бука", який збив літак у небі над Донбасом.

Прокурори мають анонімного свідка злочину.

Більше того, про всі використання "Бука" особисто знав Володимир Путін, оскільки техніку без його дозволу з РФ ніхто вивезти не міг. Так вважають адвокати загиблих.