Суді розкрили свідчення очевидця запуску російської ракети, яка збила літак у небі над Донбасом
Слідство у справі МН17 має очевидця запуску російської ракети, яка збила літак у небі над Донбасом. Загалом про існування свідка стало відомо ще у лютому.
Представник прокуратури Тейсі Бергер розповів, що свідок проходить у справі під назвою Х48, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Важливо На суді показали фото російського "Бука", який збив літак у небі над Донбасом
Що розповів свідок
Свідок заявив, що 17 липня 2014 року у другій половині дня біля блокпоста самопроголошеної ДНР на дорозі зі Сніжного до Саур-Могили їхав "Бук".
Через кілька хвилин після цього свідок почув і побачив, що ракета була запущена.
X48 бачив, як загорілося поле, і знав, де була запущена ракета,
– наголосив прокурор.
За його словами, це те ж саме місце, яке зображено на супутникових знімках.
Після запуску ракети свідок бачив 4 солдат в одинаковій формі. "Уніформа була кольору хакі, вони були в танкових шоломах. Ці солдати виглядали не так, як ті, що стояли на блокпості", – уточнив Тейсі Бергер.
Слідчий суддя вважає, що свідчення X48 "надійні".
Раніше прокурор стверджував, що у У тілах загиблих в авіакатастрофі МН17 знайшли осколки російської ракети. Детальніше – за посиланням.
Окрім того, прокуратура хоче опитати свідка ще раз, направивши слідчого суддю для безпечного допиту. Зокрема, прокуратуру цікавлять деталі щодо чотирьох солдатів і те, що з ними сталося після запуску ракети.
Що відомо про збиття МН17: коротко
- 17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.
- Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас.
- Ракета належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області.
- У Росії все заперечують.
- Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігорю Гіркіну, росіянам Сергієві Дубінському, Олегові Пулатову та українцю Леоніду Харченку (бойовик "ДНР").
- Наразі тривають судові засідання у справі.