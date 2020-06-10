Слідство у справі МН17 має очевидця запуску російської ракети, яка збила літак у небі над Донбасом. Загалом про існування свідка стало відомо ще у лютому.

Представник прокуратури Тейсі Бергер розповів, що свідок проходить у справі під назвою Х48, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Що розповів свідок

Свідок заявив, що 17 липня 2014 року у другій половині дня біля блокпоста самопроголошеної ДНР на дорозі зі Сніжного до Саур-Могили їхав "Бук".

Через кілька хвилин після цього свідок почув і побачив, що ракета була запущена.

X48 бачив, як загорілося поле, і знав, де була запущена ракета,

– наголосив прокурор.

За його словами, це те ж саме місце, яке зображено на супутникових знімках.

Після запуску ракети свідок бачив 4 солдат в одинаковій формі. "Уніформа була кольору хакі, вони були в танкових шоломах. Ці солдати виглядали не так, як ті, що стояли на блокпості", – уточнив Тейсі Бергер.

Слідчий суддя вважає, що свідчення X48 "надійні".

Раніше прокурор стверджував, що у У тілах загиблих в авіакатастрофі МН17 знайшли осколки російської ракети. Детальніше – за посиланням.

Окрім того, прокуратура хоче опитати свідка ще раз, направивши слідчого суддю для безпечного допиту. Зокрема, прокуратуру цікавлять деталі щодо чотирьох солдатів і те, що з ними сталося після запуску ракети.

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