Следствие по делу МН17 имеет очевидца запуска российской ракеты, которая сбила самолет в небе над Донбассом. В общем о существовании свидетеля стало известно еще в феврале.

Представитель прокуратуры Тэйси Бергер рассказал, что свидетель проходит по делу под названием Х48, сообщает Интерфакс-Украина.

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Что рассказал свидетель

Свидетель заявил, что 17 июля 2014 года во второй половине дня у блокпоста самопровозглашенной ДНР на дороге из Снежного в Саур-Могилу ехал "Бук".

Через несколько минут после этого свидетель услышал и увидел, что ракета была запущена.

X48 видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета,

– отметил прокурор.

По его словам, это то же самое место, которое изображено на спутниковых снимках.

После запуска ракеты свидетель видел 4 солдат в одинаковой форме. "Униформа была цвета хаки, они были в танковых шлемах. Эти солдаты выглядели не так, как те, что стояли на блокпосту", – уточнил Тэйси Бергер.

Следственный судья считает, что показания X48 "надежные".

Ранее прокурор утверждал, что в телах погибших в авиакатастрофе МН17 нашли осколки российской ракеты. Подробнее – по ссылке.

Кроме того, прокуратура хочет опросить свидетеля еще раз, направив следственного судью для безопасного допроса. В частности, прокуратуру интересуют детали относительно четырех солдат и того, что с ними произошло после запуска ракеты.

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