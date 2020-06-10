Судьи раскрыли свидетельство очевидца запуска российской ракеты, сбившей самолет над Донбассом
Следствие по делу МН17 имеет очевидца запуска российской ракеты, которая сбила самолет в небе над Донбассом. В общем о существовании свидетеля стало известно еще в феврале.
Представитель прокуратуры Тэйси Бергер рассказал, что свидетель проходит по делу под названием Х48, сообщает Интерфакс-Украина.
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Что рассказал свидетель
Свидетель заявил, что 17 июля 2014 года во второй половине дня у блокпоста самопровозглашенной ДНР на дороге из Снежного в Саур-Могилу ехал "Бук".
Через несколько минут после этого свидетель услышал и увидел, что ракета была запущена.
X48 видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета,
– отметил прокурор.
По его словам, это то же самое место, которое изображено на спутниковых снимках.
После запуска ракеты свидетель видел 4 солдат в одинаковой форме. "Униформа была цвета хаки, они были в танковых шлемах. Эти солдаты выглядели не так, как те, что стояли на блокпосту", – уточнил Тэйси Бергер.
Следственный судья считает, что показания X48 "надежные".
Ранее прокурор утверждал, что в телах погибших в авиакатастрофе МН17 нашли осколки российской ракеты. Подробнее – по ссылке.
Кроме того, прокуратура хочет опросить свидетеля еще раз, направив следственного судью для безопасного допроса. В частности, прокуратуру интересуют детали относительно четырех солдат и того, что с ними произошло после запуска ракеты.
Что известно о сбитии МН17: коротко
- 17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.
- Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс.
- Ракета принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области.
- В России все отрицают.
- Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину, россиянам Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко (боевик "ДНР").
- Сейчас продолжаются судебные заседания по делу в Нидерландах.