Судове засідання у справі МН17 триває у Нідерландах. Сторона обвинувачення представила нові докази провини Росії у авіакатастрофі.

На суді показли фото транспортування російського "Буку", який збив малайзійський літак рейсу МН17, повідомляє nu.nl.

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Що з’ясувало слідство

Обвинувачення знайшло власника вантажівки, яка транспортувала "Бук". Він підтвердив, що окупанти захопили транспорт за 9 днів до авіакатастрофи.

Відповідну інформацію також підтвердив проросійський бойовик, але його ім’я залишилося анонімним.



На суді показали фото "Бука", який збив літак у небі над Донбасом / Фото nu.nl

Прокурор додав, що фото перевірили на основі відкритих джерел, експертних оцінок та показів свідків.

Обвинувачення також мають відео вантажівки, яка перевозить російську установку "Бук" без ракети під Луганськом.

Реакція Росії

Спершу російська сторона підтвердила справжність відео, але вказувала, що воно зняте на підконтрольній Україні території. Однак пізніше представники РФ заявили про нібито маніпуляції з відео.

Загалом прокурори запевняють, що "Бук" саме російського походження, оскільки установка має зовнішні ознаки, характерні для установки, зафіксованої на території Росії 23 червня 2014 року. Російська сторона все заперечує.

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