Судебное заседание по делу МН17 продолжается в Нидерландах. Сторона обвинения представила новые доказательства вины России в авиакатастрофе.

На суде показли фото транспортировки российского "Бука", который сбил малайзийский самолет рейса МН17, сообщает nu.nl.

Важно В телах погибших в авиакатастрофе МН17 нашли осколки российской ракеты, – прокурор

Что выяснило следствие

Сторона обвинения нашла владельца грузовика, который транспортировал "Бук". Он подтвердил, что оккупанты захватили транспорт за 9 дней до авиакатастрофы.

Соответствующую информацию также подтвердил пророссийский боевик, но его имя осталось анонимным.



На суде показали фото "Бука", который сбил самолет в небе над Донбассом / Фото nu.nl

Прокурор добавил, что фото проверили на основе открытых источников, экспертных оценок и показаний свидетелей.

Сторона обвинения также имеет видео грузовика, который перевозит российскую установку "Бук" без ракеты под Луганском.

Реакция России

Сначала российская сторона подтвердила подлинность видео, но указывала, что оно снято на подконтрольной Украине территории. Однако позже представители РФ заявили о якобы манипуляциях с видео.

В целом прокуроры уверяют, что "Бук" именно российского происхождения, поскольку установка имеет внешние признаки, характерные для установки, зафиксированной на территории России 23 июня 2014 года. Российская сторона все отрицает.

Что известно о сбитии МН17: коротко