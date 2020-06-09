На суде показали фото российского "Бука", который сбил самолет в небе над Донбассом
Судебное заседание по делу МН17 продолжается в Нидерландах. Сторона обвинения представила новые доказательства вины России в авиакатастрофе.
На суде показли фото транспортировки российского "Бука", который сбил малайзийский самолет рейса МН17, сообщает nu.nl.
Важно В телах погибших в авиакатастрофе МН17 нашли осколки российской ракеты, – прокурор
Что выяснило следствие
Сторона обвинения нашла владельца грузовика, который транспортировал "Бук". Он подтвердил, что оккупанты захватили транспорт за 9 дней до авиакатастрофы.
Соответствующую информацию также подтвердил пророссийский боевик, но его имя осталось анонимным.
На суде показали фото "Бука", который сбил самолет в небе над Донбассом / Фото nu.nl
Прокурор добавил, что фото проверили на основе открытых источников, экспертных оценок и показаний свидетелей.
Сторона обвинения также имеет видео грузовика, который перевозит российскую установку "Бук" без ракеты под Луганском.
Реакция России
Сначала российская сторона подтвердила подлинность видео, но указывала, что оно снято на подконтрольной Украине территории. Однако позже представители РФ заявили о якобы манипуляциях с видео.
В целом прокуроры уверяют, что "Бук" именно российского происхождения, поскольку установка имеет внешние признаки, характерные для установки, зафиксированной на территории России 23 июня 2014 года. Российская сторона все отрицает.
Что известно о сбитии МН17: коротко
- 17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines.
- Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.
- Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Ракета принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, которая расположена в Курской области.
- Адвокат пострадавших уверяет, что Владимир Путин все знал о запуске ракеты и даже дал на это разрешение.
- В России все отрицают.
- Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину, россиянам Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко (боевик "ДНР"). Сейчас идет слушание дела в Нидерландах.
- Что могло стать причиной катастрофы МН17: версии прокуратуры Нидерландов – по ссылке.