У вересні є велика ймовірність, що Росія вдасться до нападу на Україну. Окрім військових дій, їм передуватимуть ще декілька інших активностей з боку Росії щодо України.

Головною причиною для наступу є літня посуха та нестача води в Криму. У цьому переконаний колишній командувач ЗС США в Європі, експерт Центру аналізу європейської політики (CEPA) генерал-лейтенант (у відставці) Бен Ходжес. Свої думки він виклав в інтерв'ю виданню "Тиждень".

Варте уваги Азовське море – це не калюжа Росії, – командувач ВМС про оборону регіону

За його словами, першим і головним об'єктом стане дамба у Херсонській області, яка і перекрила воду у Північно-кримському каналі. Саме цим каналом і здійснювалося водопостачання півострова до окупації.

"Я не знаю, який саме буде напад: чи вертольоти зі спецпризначенцями, чи якісь люди-загарбники без уніформи, чи навіть повітряний удар. Головна мета – вивести з ладу дамбу. Однак існує багато способів повернути собі воду. Вони навряд чи просто знищать дамбу й підуть. Якщо вони контролюватимуть околиці Нової Каховки на додачу до всього узбережжя Криму та 10 тисяч військових у Придністров’ї – це залишить для України лише невеличку морську зону поблизу Одеси. А російський ВМФ постійно під час навчань відпрацьовує, зокрема, питання блокади цього району. Отже, як на мене, довгострокова мета РФ – повністю контролювати все узбережжя Чорного моря, відрізавши від нього Україну", – переконаний американський генерал.

Військові навчання "Кавказ-2020"

Бен Ходжес також рекомендує звернути увагу на військові навчання "Кавказ-2020". Саме під час них Росія збере в регіонів достатньо велику кількість армії.

"Це спорудження медичних закладів, як-от польові шпиталі, у кількості, що перевищує потреби в рамках звичайних навчань. Так само як і сховища боєприпасів та схожі речі. Логістичні приготування завжди забирають найбільше часу", – наголошує Бен Ходжес.

Не лише військові дії

Американський генерал зазначає, що Росія буде вдаватися не лише до військових дій. Вона їх поєднуватиме, щоб сильніше тиснути на українську владу.

Якщо Кремль наважиться на наступ, слід чекати потужних кібератак проти України, щоб зруйнувати комунікації, вивести з ладу системи управління. Так само вони й надалі докладатимуть зусиль у дезінформаційному аспекті. Я очікую, що почнеться повна блокада Азовського моря. Також можу собі уявити численні суспільні протести, організовані російськими спецслужбами в різних соціальних групах. Їхня мета – максимально відвернути увагу, тож це будуть різні міста в усіх областях України, не лише на Півдні. Вони спричинять Києву чимало проблем,

– відзначив Бен Ходжес.

"Отже, усі ці речі разом не обов’язково означають, що атака буде. Однак передумови є", – додав він.

Чи варто очікувати на підтримку Заходу

Важливим аспектом залишається те, як на Заході відреагують на можливі військові дії Росії. Бен Ходжес відзначає, що США ат країни ЄС зараз більше заклопотані своїми проблемами, і можуть не звертати увагу на те, що творить Росія.

"Ми відволіклися, зараз нам вистачає власних викликів та загроз через пандемію COVID-19, насильство на вулицях, що триває, та особливо через майбутні президентські вибори. Вересень — це ж лише за кілька тижнів до наших виборів", – наголосив американський експерт.

Водночас Нідерланди подають міжнародний позов проти Росії через збитий літак МН17

При цьому він відзначає "брак рішучих дій американської Адміністрації проти Росії".

"Це, ймовірно, призведе до хибних висновків з боку Москви. Вони можуть спокуситися щось зробити, скористатися всіма цими чинниками", – відзначив Бен Ходжес.

Окрім США, є проблеми й в ставленні Німеччини та Франції до цієї проблеми, які б "мали б по-справжньому тиснути на Кремль, однак досі цього не зробили"

"Якщо Кремль вважатиме, що з боку Заходу реакція буде мінімальною, то це створює певні ризики. Такі розрахунки можуть спричинити атаку певного типу. Звичайно, хотілося б помилитися в цьому", – підсумував американський генерал.

Про ймовірну атаку Росії з Півдня на Україну: коротко