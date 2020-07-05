Командувач ВМС Олексій Неїжпапа наголосив, що Україна вже цього року збільшить кількість одиниць в Азовському морі. Це потрібно для оборони та захисту регіону.

Неїжпапа зауважив, що у Росії більше не вийде поводити себе так, як вона звикла. Про це командувач ВМС України розповів в інтерв'ю виданню "Думская".

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Він додав, що 2020 року Україна збільшить присутність в Азовському морі.

Азовське море – це не калюжа Російської Федерації. Якщо вони думають, що вони будуть себе вести, як звикли – у них не вийде. Ми повинні отримати з США найсучасніші катери типу Mark VI – всього 16 одиниць, – повідомив командувач ВМС.

Неїжпапа заявив, що частина Mark VI обов'язково буде розміщуватися в Азовському морі. Катери мають ракетні комплекси на борту, тож є більш ефективними для цього регіону.

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Що відомо про катери Mark VI? Це універсальна платформа, на ній можна встановити зброю та обладнання за кількома напрямками, починаючи від функції патрулювання і закінчуючи висадкою диверсійних сил біля берега противника, обладнання для пошуку та знищення мін, ракетні комплекси малої дальності для знищення противника.



Mark VI володіють своєю інформаційною системою – всі катера цього типу перебувають в одному інформаційному просторі й передають дані онлайн.

Олексій Неїжпапа підкреслив, що США розробили катери лише для себе і нікому їх навіть не пропонували, окрім України.



Катери Mark VI / Фото "Кореспондент"