Командувач ВМС ОлегНеїжпапа наголосив, що у чинних умовах неабияк важливо у будь-який момент розуміти, де перебуває ворог. Не менш важливими є й засоби ураження. Тут варто згадати про вітчизняний береговий ракетний комплекс "Нептун", що довів свою ефективність під час випробувань.

За словами Неїжпапи, вітчизняні "Нептуни" можуть стати на озброєння ВМС вже у 2021 році. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свободи".

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Командувач ВМС заявив, що головне завдання нині – отримати "Нептуни" і якомога скоріше та грамотно їх застосовувати.

Випробування показали, що ніщо не заважає ураженню кількох цілей одночасно. Зброя однозначно ефективна,

– повідомив Неїжпапа.

Він додав, що ВМС України мають отримати три дивізіони берегових ракетних комплексів. Два з них будуть розміщені у Чорному морі, ще один – в Азовському.

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