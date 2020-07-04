Коли надпотужні "Нептуни" стануть на озброєння України: відповідь командувача ВМС
Командувач ВМС ОлегНеїжпапа наголосив, що у чинних умовах неабияк важливо у будь-який момент розуміти, де перебуває ворог. Не менш важливими є й засоби ураження. Тут варто згадати про вітчизняний береговий ракетний комплекс "Нептун", що довів свою ефективність під час випробувань.
За словами Неїжпапи, вітчизняні "Нептуни" можуть стати на озброєння ВМС вже у 2021 році. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свободи".
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Командувач ВМС заявив, що головне завдання нині – отримати "Нептуни" і якомога скоріше та грамотно їх застосовувати.
Випробування показали, що ніщо не заважає ураженню кількох цілей одночасно. Зброя однозначно ефективна,
– повідомив Неїжпапа.
Він додав, що ВМС України мають отримати три дивізіони берегових ракетних комплексів. Два з них будуть розміщені у Чорному морі, ще один – в Азовському.
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Що відомо про ракетний комплекс "Нептун": головне
- Береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360 "Нептун" призначений для контролю територіальних вод, захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя.
- "Нептун" може використовуватися для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів.
- Його особливість – робота в простих і складних метеорологічних умовах, у будь-який час доби та року, при активній вогневій та радіоелектронній протидії противника.
- Максимальна кількість ракет у такому комплексі досягає 24 одиниці, а інтервал їх запуску в залпі коливається між 3 і 5 секундами. Вони здатні досягати швидкість у 900 кілометрів за годину.