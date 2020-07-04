Командующий ВМС Олег Неижпапа отметил, что в действующих условиях очень важно в любой момент понимать, где находится враг. Не менее важными являются и средства поражения. Здесь стоит вспомнить про отечественный береговой ракетный комплекс "Нептун", который доказал свою эффективность во время испытаний.

По словам Неижпапы, отечественные "Нептуны" могут стать на вооружение ВМС уже в 2021 году. Об этом он сказал в интервью "Радио Свободы".

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Командующий ВМС заявил, что главная задача сейчас – получить "Нептуны" и как можно скорее и грамотно их применять.

Испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно. Оружие однозначно эффективное,

– сообщил Неижпапа.

Он добавил, что ВМС Украины должны получить три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два из них будут размещены в Черном море, еще один – в Азовском.

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