Когда сверхмощные "Нептуны" станут на вооружение Украины: ответ командующего ВМС
Командующий ВМС Олег Неижпапа отметил, что в действующих условиях очень важно в любой момент понимать, где находится враг. Не менее важными являются и средства поражения. Здесь стоит вспомнить про отечественный береговой ракетный комплекс "Нептун", который доказал свою эффективность во время испытаний.
По словам Неижпапы, отечественные "Нептуны" могут стать на вооружение ВМС уже в 2021 году. Об этом он сказал в интервью "Радио Свободы".
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Командующий ВМС заявил, что главная задача сейчас – получить "Нептуны" и как можно скорее и грамотно их применять.
Испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно. Оружие однозначно эффективное,
– сообщил Неижпапа.
Он добавил, что ВМС Украины должны получить три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два из них будут размещены в Черном море, еще один – в Азовском.
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Что известно о ракетном комплексе "Нептун": главное
- Береговой мобильный ракетный комплекс с противокорабельными ракетами Р-360 "Нептун" предназначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья.
- "Нептун" может использоваться для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов.
- Его особенность – работа в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.
- Максимальное количество ракет в таком комплексе достигает 24 единицы, а интервал их запуска в залпе колеблется между 3 и 5 секундами. Они способны достигать скорость в 900 километров в час.