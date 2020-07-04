Угроза полномасштабной агрессии со стороны России никуда не исчезала, – командующий ВМС Неижпапа
Угроза полномасштабной агрессии со стороны России в Украине актуальна с 2014 года. Более того, многочисленные мероприятия по боевой подготовке Вооруженных сил РФ направлены на отработку действий, в частности против нашей страны.
Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.
Актуально Украина не будет требовать у России репарации из-за оккупации Крыма, – Кулеба
Он отметил, что во время недавних масштабных учений "Кавказ-2016" россияне осуществили не только высадку своего десанта, но и имитировали наши соответствующие действия.
Для нашей страны угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации актуальна с 2014 года, она никуда не исчезала. Многочисленные мероприятия оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил РФ направлены на отработку действий, в частности против Украины,
– сказал Неижпапа.
Командующий ВМС добавил, что имперские амбиции у Кремля не уменьшаются. Даже наоборот – враг прибегает к запугиванию, политическому и экономическому давлению, демонстративно бряцает оружием возле границ. Зато все меры Украины направлены на отражение агрессии.
Важно Почти час военные ВСУ отбивали атаку боевиков возле Орехового
Какими были сутки на Донбассе 3 июля: главное
- Войска оккупанта 20 раз обстреляли украинские позиции, традиционно из запрещенного минскими договоренностями оружия.
- Один военный получил ранения.
- К сожалению, есть жертва среди мирного населения – в результате обстрелов боевиков погибла 80-летняя женщина.