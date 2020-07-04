Угроза полномасштабной агрессии со стороны России в Украине актуальна с 2014 года. Более того, многочисленные мероприятия по боевой подготовке Вооруженных сил РФ направлены на отработку действий, в частности против нашей страны.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

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Он отметил, что во время недавних масштабных учений "Кавказ-2016" россияне осуществили не только высадку своего десанта, но и имитировали наши соответствующие действия.

Для нашей страны угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации актуальна с 2014 года, она никуда не исчезала. Многочисленные мероприятия оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил РФ направлены на отработку действий, в частности против Украины,

– сказал Неижпапа.

Командующий ВМС добавил, что имперские амбиции у Кремля не уменьшаются. Даже наоборот – враг прибегает к запугиванию, политическому и экономическому давлению, демонстративно бряцает оружием возле границ. Зато все меры Украины направлены на отражение агрессии.

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