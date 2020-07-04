С начала суток 4 июля войска оккупанта уже четыре раза открывали огонь по украинским позициям. Били из запрещенного минскими договоренностями оружия. Возле Орехового украинским воинам понадобилось 40 минут, чтобы заставить оккупанта прекратить обстрел.

Российско-оккупационные войска с начала суток 4 июля осуществили четыре обстрела на Луганском направлении, пишет пресс-служба Минобороны.

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Где и из какого оружия стреляли боевики

Возле Катериновки – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

– из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи Орехового – из минометов калибра 120 миллиметров, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинским бойцам потребовалось 40 минут, чтобы заставить противника прекратить этот обстрел.

– из минометов калибра 120 миллиметров, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинским Дважды неподалеку Новотошковского – из минометов калибра 120 миллиметров и автоматических гранатометов со стороны Голубовского.

Украинские воины ответили противнику огнем из штатного вооружения. К счастью, потерь удалось избежать. Ситуация в рядах врага уточняется.

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Сутки на Донбассе 3 июля

Войска оккупантов 20 раз обстреляли украинские позиции, традиционно из запрещенного минскими договоренностями оружия.

традиционно из запрещенного минскими договоренностями оружия. Один военный получил ранение.

К сожалению, есть жертва среди мирного населения – в результате обстрела боевиков погибла 80-летняя женщина.

Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала