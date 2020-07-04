Сложные сутки на Донбассе: 20 атак боевиков, ранен боец и погибла женщина
В течение 3 июля войска оккупанта 20 раз обстреляли украинские позиции, традиционно из запрещенного минскими договоренностями оружия. Один военный получил ранения. К сожалению, есть жертва среди мирного населения – в результате обстрелов боевиков погибла 80-летняя женщина.
Жертва среди мирного населения
Сутки 3 июля на Донбассе были сложными: вооруженные формирования РФ не прекращали обстрелы, сообщает в фейсбуке штаб ООС.
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Однако целились оккупанты не только в сторону украинских позиций, но и цинично обстреляли прифронтовые населенные пункты, где живет мирное население. К сожалению, в результате атак захватчиков погибла 80-летняя жительница Зайцева – Елена Быхова.
Где и из какого оружия стреляли боевики
- вблизи Новотошковского – из минометов 120-го калибра и гранатометов, артиллерийских систем 122-го калибра (выпустили 40 снарядов);
- возле населенных пунктов Южное, Железное, Шумы, Орехово и Хутор Вольный – из минометов 120-го калибра;
- неподалеку от Попасной, Хутора Вольного, Орехова и Катериновки – из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения;
- вблизи Авдеевки – из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Во время обстрела города одна из мин разрушила дачный дом. Возник пожар, от которого загорелось еще и соседское здание;
- неподалеку от населенных пунктов Водяное, Каменка, Старогнатовка и Пески – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
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В результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения. Его эвакуировали и госпитализировали.
Бойцы ВСУ решительно отвечали на атаки оккупанта – враг прекратил свою активность.
Ситуация с начала суток 4 июля
Вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли Катериновку из гранатометов различных систем. К счастью, потерь нет.
Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала