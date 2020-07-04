Протягом 3 липня війська окупанта 20 разів обстріляли українські позиції, традиційно зі забороненої мінськими домовленостями зброї. Один військовий отримав поранення. На жаль, є жертва серед мирного населення – внаслідок обстрілу бойовиків загинула 80-річна жінка.

Жертва серед мирного населення

Доба 3 липня на Донбасі була складною: збройні формування РФ не припиняли обстрілів, повідомляє у фейсбуці штаб ООС.

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Однак цілили окупанти не лише у сторону українських позицій, але й цинічно обстріляли прифронтові населені пункти, де живе мирне населення. На жаль, внаслідок атак загарбників загинула 80-річна жителька Зайцевого – Олена Бихова.

Де та з якої зброї стріляли бойовики

поблизу Новотошківського – з мінометів 120-го калібру та гранатометів, артилерійських систем 122-го калібру (випустили 40 снарядів);

– з мінометів 120-го калібру та гранатометів, артилерійських систем 122-го калібру (випустили 40 снарядів); біля населених пунктів Південне, Залізне, Шуми, Оріхове та Хутір Вільний – з мінометів 120-го калібру;

– з мінометів 120-го калібру; неподалік Попасної, Хутору Вільного, Оріхового і Катеринівки – з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння;

– з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння; поблизу Авдіївки – з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Під час обстрілу міста одна із мін зруйнувала дачний будинок. Виникла пожежа, від якої загорілася ще й сусідська будівля;

– з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Під час обстрілу міста одна із мін зруйнувала дачний будинок. Виникла пожежа, від якої загорілася ще й сусідська будівля; неподалік населених пунктів Водяне, Кам’янка, Старогнатівка та Піски – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

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У результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення. Його евакуювали та госпіталізували.

Бійці ЗСУ рішуче відповідали та атаки окупанта – ворог припинив свою активність.

Ситуація від початку доби 4 липня

Збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. Бойовики обстріляли Катеринівку з гранатометів різних систем. На щастя, втрат немає.