Складна доба на Донбасі: 20 атак бойовиків, поранений боєць та загибла жінка
Протягом 3 липня війська окупанта 20 разів обстріляли українські позиції, традиційно зі забороненої мінськими домовленостями зброї. Один військовий отримав поранення. На жаль, є жертва серед мирного населення – внаслідок обстрілу бойовиків загинула 80-річна жінка.
Жертва серед мирного населення
Доба 3 липня на Донбасі була складною: збройні формування РФ не припиняли обстрілів, повідомляє у фейсбуці штаб ООС.
Читайте також Бойовики на Донбасі влаштували полювання на свого дезертира: той скоїв побоїще – деталі
Однак цілили окупанти не лише у сторону українських позицій, але й цинічно обстріляли прифронтові населені пункти, де живе мирне населення. На жаль, внаслідок атак загарбників загинула 80-річна жителька Зайцевого – Олена Бихова.
Де та з якої зброї стріляли бойовики
- поблизу Новотошківського – з мінометів 120-го калібру та гранатометів, артилерійських систем 122-го калібру (випустили 40 снарядів);
- біля населених пунктів Південне, Залізне, Шуми, Оріхове та Хутір Вільний – з мінометів 120-го калібру;
- неподалік Попасної, Хутору Вільного, Оріхового і Катеринівки – з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння;
- поблизу Авдіївки – з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Під час обстрілу міста одна із мін зруйнувала дачний будинок. Виникла пожежа, від якої загорілася ще й сусідська будівля;
- неподалік населених пунктів Водяне, Кам’янка, Старогнатівка та Піски – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Детальніше Знову гатять по цивільних: окупанти обстріляли приватний сектор Авдіївки – фото
У результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення. Його евакуювали та госпіталізували.
Бійці ЗСУ рішуче відповідали та атаки окупанта – ворог припинив свою активність.
Ситуація від початку доби 4 липня
Збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. Бойовики обстріляли Катеринівку з гранатометів різних систем. На щастя, втрат немає.
Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу