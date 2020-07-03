Російські найманці вкотре поставили під загрозу життя цивільних на Донбасі. Окупанти 3 липня обстріляли приватні дачі в прифронтовій Авдіївці. На щастя, ніхто не постраждав.

Після обстрілу спалахнула пожежа

Стріляли вороги з міномета калібру 120 міліметрів. Про це повідомила пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

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Одна з мін влучила у дачний будинок, який розташований у масиві "Лісова казка". Будівля миттєво спалахнула, полум'я згодом перекинулось на сусіднє помешкання. Внаслідок таких злочинних дій агресора, на щастя, місцеві жителі не постраждали.

Відверто нехтуючи правилами ведення війни, ворог вкотре підтверджує свою окупаційну сутність та свідомо наражає на небезпеку цивільне населення,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Важливо! 3 липня проросійські бойовики цинічно відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок обстрілу загинула місцева мешканка – 80-річна жінка.