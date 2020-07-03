Проросійські бойовики на світанку 3 липня цинічно відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок обстрілу загинула місцева мешканка – 80-річна жінка.

Ворог часто обстрілює населені пункти на Донбасі, ба більше – часто розміщує у містах важке озброєння, ховаючи його між будинками. Про обстріл 3 липня повідомляє пресслужба ООС.

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Сьогодні, на світанку 3 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок цинічного обстрілу з мінометів калібру 82 міліметрів загинула місцева мешканка 1940 року народження,

– мовиться у повідомленні.

У штабі такі дії проросійських бойовиків називають черговим підтвердженням того, що окупанти "прийшли на Донбас вбивати, грабувати і руйнувати, а життя цивільного населення для них нічого не вартує".

Зауважимо, що останнім часом бойовики посилили обстріли на Донбасі. Приміром, попередньої доби вони 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Один український оборонець був поранений.

Зауважимо, що у червні не було жодного дня з затишшям чи перемир’ям на Донбасі. За цей місяць загинуло 4 українські воїни.