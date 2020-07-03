Пророссийские боевики на рассвете 3 июля цинично открыли огонь по населенному пункту Зайцево. В результате обстрела погибла местная жительница – 80-летняя женщина.

Враг часто обстреливает населенные пункты на Донбассе, более того, часто размещает в городах тяжелое вооружение, пряча его между домами. Об обстреле 3 июля сообщает пресс-служба ООС.

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Сегодня, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункта Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82 миллиметров погибла местная жительница 1940 года рождения,

– говорится в сообщении.

В штабе такие действия пророссийских боевиков называют очередным подтверждением того, что оккупанты "пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит".

Заметим, что в последнее время боевики усилили обстрелы на Донбассе. К примеру, предыдущей сутки они 10 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один украинский защитник был ранен.

Заметим, что в июне не было ни одного дня с затишьем или перемирием на Донбассе. За этот месяц погибло 4 украинских воина.