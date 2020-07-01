В течение июня пророссийские боевики на Донбассе 337 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Ни дня на временно оккупированных территориях не было ни затишья, ни перемирия. Из-за атак врага на Донбассе в июне погибли 4 украинских защитника.

Это – Леонид Добрянский, Илья Струк, Богдан Коваленко и Иван Дедюх. Истории об этих украинских героях собрала "Новинарня".

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Леонид Добрянский

Украинский военный погиб 13 июня в Попаснянском районе на Луганщине. Его жизнь оборвалась около 21:45 от минно-взрывной травмы, – враги в очередной раз устроили обстрел.

Добрянскому было 45 лет, он родом из Ружинского района на Житомирщине.

Леонид Добрянский

Краткая биография:

В 1992 году Леонид Добрянский отслужил срочную службу в армии и окончил школу прапорщиков. Некоторое время оставался в армии, но в 1999-м уволился. Жил вместе с семьей в Киеве.

С января 2010 года работал на авиационном заводе "Антонов" плавильщиком металла и сплавов 4-го разряда. Параллельно окончил авиационный техникум по специальности "Производство авиационных летательных аппаратов".

С началом войны в 2014 году Добрянского мобилизовали в первых рядах. Собратья говорят: относительно того, идти ли на войну, он не колебался и мгновения.

С 2014-го по 2015-й год воевал в составе 72-й механизированной бригады. В первое лето войны в Червонопартизанске, что на Луганщине, получил боевое травмирование. Тогда мина упала возле блиндажа, поэтому Леонид был лишь контужен. После лечения он сразу вернулся на фронт.

На войне Леонид Добрянский получил от товарищей прозвище "Старый".

Осенью 2015 года он подписал контракт с 30-й механизированной бригадой, должность – командир отделения взвода управления разведроты.

Похоронили его на военном Лукьяновском кладбище в Киеве.

У героя остались жена и дочь.

Что про Добрянского "Старого" рассказывают товарищи

Собратья рассказывают, что "Старый" с начала войны стремился служить именно в разведке, поэтому и добился этого. Он прошел много "горячих точек" АТО / ООС, в частности бои на Светлодарской дуге.

Опытный, смелый, ему доверяли и уважали как командиры, так и боевые побратимы, на него можно было положиться. Один из лучших бойцов. Он никогда не отказывал в помощи,

– рассказали его сослуживцы.

В бригаде рассказали, что Добрянский "заботился о всех, и даже находясь в отпуске всегда сдавал кровь в госпитале для раненых собратьев".

Что о войне говорил сам Добрянский

Мужчина особенно заботился о молодых бойцах, говорил, что не понимает, как может сидеть дома, если на фронте юные военные.

"Как я могу не служить, если служат молодые ребята? Кто их будет учить, передавать опыт?"– говорил прапорщик.

По завершении контракта в июле 2020 года Леонид мечтал отпраздновать свадьбу своей 24-летней дочери, очень ждал внуков.

Несмотря на такие планы и мечты, все равно планировал вскоре вернуться в ряды бригады.

Илья Струк

Молодой военный Илья Струк погиб от вражеской пули 17 июня. Это случилось во время его боевого дежурства на Горловском направлении возле поселка Шумы (Торецкий городской совет).

Илья Струк

Краткая биография:

Илья родился 1 августа 1995 года в селе Летничье Владимир-Волынского района Волынской области, в многодетной семье.

Мальчик очень любил заниматься спортом. Соседи вспоминают его как трудолюбивого, отзывчивого, уравновешенного парня, который всегда приходил на помощь тем, кто в этом нуждался.

С юного возраста Илья интересовался духовной жизнью, много молился, изучал духовную литературу. Был пономарем в Свято-Николаевском храме Владимира-Волынского – звонил в колокола, пел на клиросе, помогал во время богослужений.

Он окончил Львовское ВПУ компьютерных технологий и строительства по специальности маляра-штукатура, далее решил продолжить обучение уже в Почаевской духовной семинарии. Он успешно сдал вступительные экзамены, начал учебу, но дальше пошел на войну (после чего перевелся на заочное).

В 2014 году он уже был старшим матросом-гранатометником 503-го отдельного батальона морской пехоты. Ильи Струку тогда не исполнилось еще и 19-ти.

На войне Илья получил ранения, но это не помешало ему подписать контракт на дальнейшую службу.

В последнее время парень планировал жениться, собирался поступить на офицерские курсы.

Похоронили Илью Струка на кладбище в селе Поничев вблизи Летничего.

Остались мать, брат и две сестры.

Что рассказывают о герое

По словам священника Владимир-Волынского и Турийской епархии ПЦУ Виктора Мартыненко, Струк рассказывал ему, что никому в семинарии Московского патриархата не признавался о своем участии в АТО – "чтобы не назвали "братоубийцей", потому что там царит сплошной "русский мир".

"Я уверена, что его выбор пойти служить в армию – это был хорошо обдуманный шаг. Вспоминаю нашу последнюю встречу... Это было в центре города Владимир-Волынский, на площади. Как сейчас его вижу: шел в военной форме, уверенная походка, стройный, красивый. Была очень удивлена, ибо не знала, что он пошел на службу, ведь хотел быть священником. Я когда спросила, Что изменилось, почему, то он сказал: "кто-то должен быть там и должен защищать Украину", – рассказала о погибшем бывшая классная руководительница Оксана Рибай.

Богдан Коваленко

18 июня около 21:55 во время боевого дежурства в районе Авдеевки Донецкой области в Коваленко попала пуля вражеского снайпера, который целился со стороны оккупированного Спартака.

Умер Богдан во время эвакуации в лечебное учреждение.

Богдан Коваленко

Краткая биография:

Старшему солдату, наводчику-оператору 2-го разведывательного взвода 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Мазепы Богдану Коваленко было всего лишь 22 года.

Он родился 2 января 1998 года в поселке Новая Водолага Харьковской области.

Интересовался информатикой, правоведением, занимался спортом – посещал футбольную секцию при ДЮСШ.

Контракт с Вооруженными силами Богдан подписал в 2017 году. После учебы в центре “Десна” пришел в 54 омбр.

После завершения контракта он мечтал стать спецназовцем.

Среди товарищей имел прозвище "Геркулес".

Похоронен в родной Новой Володазе.

Остались отец и бабушка.

Что рассказал товарищ героя

Друг погибшего, которого зовут Стас, был рядом, когда Коваленко получил ранения.

Он вышел из бойницы, посмотреть, включил тепловизор, а там сверху есть кнопка. И она, получается, моргнула... снайпер его даже не видел, он бил наугад. На вспышку. Я стоял метров десять за углом,

– рассказал товарищ о смерти друга.

Иван Дедюх

Он погиб 27 июня возле села Старогнатиевка Бойковского района Донецкой области от многочисленных осколочных ранений: во время инженерного оборудования позиций подразделения произошел взрыв неизвестного боеприпаса.

Иван Дедюх

Краткая биография:

Иван Дедюх родился в Тернополе 21 января 1983 года.

Окончил профтехучилище, отслужил в армии. Работал на разных работах, чтобы прокормить семью – жену и двух детей.

Когда весной 2014 года в результате агрессии России на востоке Украины начались боевые действия, Иван стал в ряды 128-й горно-штурмовой бригады.

Отслужив год, демобилизовался, но вскоре снова вернулся в ВСУ, уже на контракт – в 44-ю отдельную артиллерийскую бригаду.

Повторно подписал контракт в апреле 2020-го. Младший сержант, командир боевой машины – командир отделения штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.

Похороны Ивана Дедюха состоялись 1 июля в Тернополе.

Остались родители, жена и двое детей.

Что рассказывают товарищи

"Он всегда был ответственным человеком, умел ловко управлять своим маленьким подразделением, за что его уважали собратья", – рассказали о Дедюхе в батальоне.

Сослуживцы говорят, что Иван постоянно рвался "на передок" и очень не любил оставаться в тылу.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших героев.