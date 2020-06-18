17 июня в районе проведения Операции объединенных сил погиб старший матрос ВМС ВСУ Илья Струк. Украинскому защитнику было всего 25 лет.

Илья Струк погиб в результате вражеского обстрела

Матрос Струк погиб под Торецком, что на Донетчине, во время боевого дежурства. В результате вражеского обстрела защитник получил смертельное ранение. О потере сообщила пресс-служба командования Военно-Морских сил Украины.

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17 июня во время вражеского обстрела, защищая Государство погиб старший матрос Илья Струк. Ему навеки 25 лет. Барсуки выражают соболезнования родным и близким героя! Братец, мы никогда не забудем тебя! И сделаем так, чтобы враг тоже запомнил!

– написали на фейсбук-странице 503 отдельного батальона пехоты.

Илья Струк родился в селе Летничье Владимир-Волынского района Волынской области. Службу защитник проходил в воинской части в городе Мариуполь.

Что известно об обстрелах 17 июня