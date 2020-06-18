Один погибший и 14 обстрелов: как прошли сутки на фронте
Вооруженные формирования России в среду, 17 июня, 14 раз нарушили режим прекращения огня. Для обстрелов украинских позиций они используют чуть ли не все вооружение, которое есть у них в наличии.
За даними Штабу ООС, окупанти обстріляли наші позиції із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї. Українські воїни у відповідь не вагаючись використали чергові вогневі засоби.
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На жаль, внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник загинув, одного поранено та ще один воїн отримав бойове травмування.
Де і як стріляли окупанти
Оперативно-тактичне угруповання "Північ"
- Поблизу Оріхового ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
- Захисників Кримського агресор обстріляв із мінометів калібру 120 мм, а неподалік Шумів – використав стрілецьку зброю.
- Біля Луганського російські окупанти порушили режим припинення вогню, застосувавши автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
- По оборонцях Опитного російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
- Захисників України в районі Водяного ворог обстріляв з мінометів калібру 82-мм та станкових протитанкових гранатометів.
- Поблизу Пищевика загарбники застосували міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
- По захисниках Авдіївки ворог відкривав вогонь з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,
- Оборонців Попасної обстріляв ворожий снайпер.
- На підступах до Новотроїцького, Пісків та Невельського, агресор задіяв міномети різних систем.
Від початку доби 18 червня нових обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами.