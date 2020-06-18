Збройні формування Росії у середу, 17 червня, 14 разів порушили режим припинення вогню. Для обстрілів українських позицій вони використовують мало не все озброєння, яке є у них в наявності.

За даними Штабу ООС, окупанти обстріляли наші позиції із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї. Українські воїни у відповідь не вагаючись використали чергові вогневі засоби.

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На жаль, внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник загинув, одного поранено та ще один воїн отримав бойове травмування.

Де і як стріляли окупанти

Оперативно-тактичне угруповання "Північ"

Поблизу Оріхового ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Захисників Кримського агресор обстріляв із мінометів калібру 120 мм, а неподалік Шумів – використав стрілецьку зброю.

агресор обстріляв із мінометів калібру 120 мм, а неподалік – використав стрілецьку зброю. Біля Луганського російські окупанти порушили режим припинення вогню, застосувавши автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

По оборонцях Опитного російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Захисників України в районі Водяного ворог обстріляв з мінометів калібру 82-мм та станкових протитанкових гранатометів.

ворог обстріляв з мінометів калібру 82-мм та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Пищевика загарбники застосували міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

загарбники застосували міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. По захисниках Авдіївки ворог відкривав вогонь з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,

ворог відкривав вогонь з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, Оборонців Попасної обстріляв ворожий снайпер.

обстріляв ворожий снайпер. На підступах до Новотроїцького, Пісків та Невельського, агресор задіяв міномети різних систем.

Від початку доби 18 червня нових обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами.