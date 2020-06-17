Заступник голови МЗС України Євгеній Єнін розповів, на якому етапі перебуває розслідування у справі збиття МН17 на Донбасі та яке покарання може чекати винних.

Єнін нагадав, що трагедія трапилася у липні 2014 року в небі над Донбасом. Загалом процес розслідування складався з трьох паралельних треків. Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Як відбувалося розслідування

Перший кейс – технічне розслідування.

Другий – кримінальне розслідування.

Третій – переговори з Росією.

Єнін додав, що, вичерпавши переговорні можливості з РФ, Україна була змушена звернутися до Міжнародного суду ООН. У січні 2016 року Україна подали свій меморандум до Міжнародного суду ООН. І суд визнав свою юрисдикцію над цим кейсом.

Ми очікуємо наприкінці 2020 року подачу Росією свого контрмеморандуму. У ньому РФ має пояснити, чому курська 53-тя аеромобільна бригада супроводжувала цей "Бук", зокрема під час перетину україно-російського кордону. Також вони мають пояснити, як відбувалося, якщо взагалі відбувалося, розслідування цього злочину на території РФ,

– наголосив Єнін.

Він зауважив, що справа складна, і, як правило, суд у таких випадках дає можливість сторонам здійснити по два раунди письмових подань. Україна очікує фінальне рішення МС ООН у 2022 чи 2023 році.

Якими можуть бути наслідки

Заступник голови МЗС України підкреслив, що тут мовиться про відповідальність Росії за порушення міжнародного права.

"Нас там нема" і "ми це все не визнаємо" – ці речі вже більше не працюють. Ми це побачили по кейсу з "Нафтогазом" і "Газпромом", коли з великим скрипом російська сторона все ж змушена була виконувати рішення суду,

– підсумував Єнін.

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