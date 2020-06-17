Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин рассказал, на каком этапе находится расследование по делу сбития МН17 на Донбассе и какое наказание может ожидать виновных.

Енин напомнил, что трагедия случилась в июле 2014 года в небе над Донбассом. В целом процесс расследования состоял из трех параллельных треков. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

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Как происходило расследование

Первый кейс – техническое расследование.

Второй – уголовное расследование.

Третий – переговоры с Россией.

Енин добавил, что, исчерпав переговорные возможности с РФ, Украина была вынуждена обратиться в Международный суд ООН. В январе 2016 года Украина подала свой меморандум в Международный суд ООН. И суд признал свою юрисдикцию над этим кейсом.

Мы ожидаем в конце 2020 года подачу Россией своего контрмеморандума. В нем РФ должна объяснить, почему курская 53-я аэромобильная бригада сопровождала этот "Бук", в частности во время пересечения украино-российской границы. Также они должны объяснить, как происходило, если вообще происходило, расследование этого преступления на территории РФ,

– отметил Енин.

Он заметил, что дело сложное, и, как правило, суд в таких случаях дает возможность сторонам осуществить по два раунда письменных представлений. Украина ждет финальное решение МС ООН в 2022 или 2023 году.

Какими могут быть последствия

Замглавы МИД Украины подчеркнул, что здесь говорится об ответственности России за нарушение международного права.

"Нас там нет" и "мы это не признаем" – эти вещи уже больше не работают. Мы это увидели по кейсу с "Нафтогазом" и "Газпромом", когда с большим скрипом российская сторона все же вынуждена была выполнять решение суда,

– подытожил Енин.

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