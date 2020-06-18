17 червня у районі проведення Операції об'єднаних сил загинув старший матрос ВМС ЗСУ Ілля Струк. Українському захисникові було лише 25 років.

Ілля Струк загинув внаслідок ворожого обстрілу

Матрос Струк загинув під Торецьком, що на Донеччині, під час бойового чергування. Внаслідок ворожого обстрілу захисник отримав смертельне поранення. Про втрату повідомила пресслужба командування Військово-Морських сил України.

До теми Один загиблий та 14 обстрілів: як минула доба на фронті

17 червня під час ворожого обстрілу, захищаючи Державу загинув старший матрос Ілля Струк. Йому навіки 25 років. Борсуки висловлюють співчуття рідним та близьким героя! Братику, ми ніколи не забудемо тебе! І зробимо так, щоб ворог теж запам'ятав!

– написали на фейсбук-сторінці 503 Окремого батальйону піхоти.

Ілля Струк народився у селі Льотниче Володимир-Волинського району Волинської області. Службу захисник проходив у військовій частині у місті Маріуполь.

Що відомо про обстріли 17 червня