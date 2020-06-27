Украинский сапер подорвался вблизи Марьинки
Украинский сапер подорвался вблизи Марьинки на неизвестном взрывном устройстве. Его госпитализировали с ранениями.
Сапер подорвался 27 июня во время выполнения задания по разминированию участка местности, сообщили в Штабе ООС.
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Военный получил огнестрельное осколочное проникающее ранение. Он был доставлен в лечебное учреждение и ему оказана надлежащая медицинская помощь.
Карта Марьинки, вблизи которой подорвался украинский сапер
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал