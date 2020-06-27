Еще в апреле боевики похитили и бросили за решетку 20-летнего Богдана Максименко из Донецка. Сделали это после патриотических сообщений парня в Фейсбуке. Уже более двух месяцев юноша с пороком сердца и инвалидностью находится в застенках оккупантов.

Богдан Максименко не скрывал в сети своего настоящего имени и лица, рассказала его крестная мама, пишет "Обозреватель".

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Юноша не стеснялся своего патриотизма

Парень писал на украинском и отстаивал свои патриотические взгляды.

Неоднократно ему говорили, предупреждали. Я тоже просила быть осторожнее. Сыграли свою роль юношеский максимализм, принципиальность – Богдану было важно говорить открыто. Говорить о любви к своей стране,

– поделилась крестная.

По ее словам, Богдан верил, что дождется Украину в своем истерзанном, но родном Донецке.

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И боевики не обошли это своим вниманием

Такая открытость привела к тому, что 10 апреля 2020 года в квартиру, где он жил с мамой, ворвались сотрудники так называемого Министерства госбезопасности "ДНР".

В доме перевернули все вверх дном, а потом забрали Богдана. Мама очень беспокоится, ведь у ее сына врожденный порок сердца и много сопутствующих диагнозов, которые требуют постоянного употребления лекарств. Богдан имеет 3-ю группу инвалидности.

Женщина начала искать сына во всех так называемых учреждениях "ДНР". Впоследствии пришел ответ из так называемой прокуратуры. Мол, к Богдану применили "всего лишь" административный арест на 30 суток. Но парня до сих пор не выпустили.

В чем якобы подозревают парня

Парня обвиняют по трем статьям так называемого Уголовного кодекса "ДНР":

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма;

ложное сообщение об акте терроризма;

разжигание ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства.

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Родные надеются на возвращение Богдана

Близкие делают все, чтобы имя парня внесли в список на обмен. Заявление крестной Богдана уже зарегистрировали в полиции Ирпеня. Надеются на поддержку СБУ.

"Мой крестник в плену не несколько месяцев, а можно сказать, что все шесть лет – с самого начала российской оккупации. Я верю, что совместными усилиями мы вытянем Богдана и я обниму его здесь, на свободе", – добавила женщина.

Поддержал юношу в фейсбуке и бывший узник боевиков, освобожденный из плена журналист Станислав Асеев. "Республик" не существует, – людей пытают и бросают в подвалы за то, что они пишут об этом", – написал Алеев.

Патриотические сообщения Богдана в Фейсбуке