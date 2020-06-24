В аннексированном Крыму журналиста отправили в психиатрическую больницу: детали
Крымскотатарского журналиста Руслана Сулейманова, которого арестовали во втором симферопольском "деле Хизб ут-Тахрир", отправили в психиатрическую больницу. Он в течение месяца будет проходить принудительную судебно-психиатрическую экспертизу.
Гражданского журналиста Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы, сообщает в фейсбуке "Крымская солидарность" со ссылкой на отца политзаключенного Сервера Сулейманова.
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По его словам, журналист принудительно будут находиться в клинике в течение месяца.
Отец Сулейманова узнал об этом, когда пришел в СИЗО-1 Симферополя, чтобы сделать передачу двум сыновьям – Эскендеру и Руслану. Ранее братьев арестовали, а "наказание" они отбывали в одном изоляторе.
Для Руслана у меня не приняли передачу, сказали, что его на месяц отправлено на судебно-психиатрическую экспертизу,
– объяснил отец.
К слову, российский правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 24 заключенных фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" и требует их освобождения.
Что известно про "Хизб ут-Тахрир"?Международная исламская политическая партия, которая публично и свободно действует в странах Европы и в США. Однако в России признана террористической. В участии в этой организации российские силовики в 2016 году обвинили ряд крымских татар.
Что известно о Руслане Сулейманове
- Сначала журналиста задержали в феврале 2017 года. По постановлению суда мужчина отбывал административный арест – 5 суток за якобы несанкционированный митинг.
- 15 октября 2017 года участвовал в пикете в поддержку арестованных крымских татар. После этого его обвинили в административном правонарушении и наложили штраф в 10 0тысяч рублей.
- 28 марта 2019 года решением Киевского районного суда в Симферополе арестован по уголовному делу. Мужчину обвиняют в якобы организации деятельности террористической организации и участии в ней. Санкция по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.
- 18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию. В ней призывает РФ освободить всех украинских политзаключенных, в том числе Сулейманова.