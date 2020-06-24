Крымскотатарского журналиста Руслана Сулейманова, которого арестовали во втором симферопольском "деле Хизб ут-Тахрир", отправили в психиатрическую больницу. Он в течение месяца будет проходить принудительную судебно-психиатрическую экспертизу.

Гражданского журналиста Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы, сообщает в фейсбуке "Крымская солидарность" со ссылкой на отца политзаключенного Сервера Сулейманова.

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По его словам, журналист принудительно будут находиться в клинике в течение месяца.

Отец Сулейманова узнал об этом, когда пришел в СИЗО-1 Симферополя, чтобы сделать передачу двум сыновьям – Эскендеру и Руслану. Ранее братьев арестовали, а "наказание" они отбывали в одном изоляторе.

Для Руслана у меня не приняли передачу, сказали, что его на месяц отправлено на судебно-психиатрическую экспертизу,

– объяснил отец.

К слову, российский правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 24 заключенных фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" и требует их освобождения.

Что известно про "Хизб ут-Тахрир"? Международная исламская политическая партия, которая публично и свободно действует в странах Европы и в США. Однако в России признана террористической. В участии в этой организации российские силовики в 2016 году обвинили ряд крымских татар.

Что известно о Руслане Сулейманове