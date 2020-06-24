Кримськотатарського журналіста Руслана Сулейманова, якого арештували у другій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір", відправили до психіатричної лікарні. Він протягом місяця проходитиме примусову судово-психіатричну експертизу.

Громадянського журналіста Сулейманова помістили у стаціонар Кримської клінічної психіатричної лікарні, повідомляє у фейсбуці "Кримська солідарність" із посиланням на батька політв'язня Сервера Сулейманова.

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За його словами, журналіст примусово перебуватиме у клініці протягом місяця.

Батько Сулейманова дізнався про це, коли прийшов у СІЗО-1 Сімферополя, щоб зробити передачу двом синам – Ескендеру та Руслану. Раніше братів арештували, а "покарання" вони відбували в одному ізоляторі.

Для Руслана у мене не прийняли передачу, сказали, що його на місяць відправлено на судово-психіатричну експертизу,

– пояснив батько.

До слова, російський правозахисний центр "Меморіал" визнав політв'язнями 24 ув'язнених фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" та вимагає їхнього звільнення.

Що відомо про "Хізб ут-Тахрір"? Міжнародна ісламська політична партія, яка публічно та вільно діє в країнах Європи та в США. Однак у Росії визнана терористичною. В участі в цій організації російські силовики у 2016 році звинуватили низку кримських татар.

Що відомо про Руслана Сулейманова