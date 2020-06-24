В анексованому Криму журналіста відправили до психіатричної лікарні: деталі
Кримськотатарського журналіста Руслана Сулейманова, якого арештували у другій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір", відправили до психіатричної лікарні. Він протягом місяця проходитиме примусову судово-психіатричну експертизу.
Громадянського журналіста Сулейманова помістили у стаціонар Кримської клінічної психіатричної лікарні, повідомляє у фейсбуці "Кримська солідарність" із посиланням на батька політв'язня Сервера Сулейманова.
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За його словами, журналіст примусово перебуватиме у клініці протягом місяця.
Батько Сулейманова дізнався про це, коли прийшов у СІЗО-1 Сімферополя, щоб зробити передачу двом синам – Ескендеру та Руслану. Раніше братів арештували, а "покарання" вони відбували в одному ізоляторі.
Для Руслана у мене не прийняли передачу, сказали, що його на місяць відправлено на судово-психіатричну експертизу,
– пояснив батько.
До слова, російський правозахисний центр "Меморіал" визнав політв'язнями 24 ув'язнених фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" та вимагає їхнього звільнення.
Що відомо про "Хізб ут-Тахрір"?Міжнародна ісламська політична партія, яка публічно та вільно діє в країнах Європи та в США. Однак у Росії визнана терористичною. В участі в цій організації російські силовики у 2016 році звинуватили низку кримських татар.
Що відомо про Руслана Сулейманова
- Спершу журналіста затримали у лютому 2017 року. За постановою суду чоловік відбував адміністративний арешт – 5 діб за начебто несанкціонований мітинг.
- 15 жовтня 2017 року брав участь в пікеті на підтримку заарештованих кримських татар. Після цього його звинуватили в адміністративному правопорушенні та наклали штраф у 10 тисяч рублів.
- 28 березня 2019 року рішенням Київського районного суду в Сімферополі заарештований у кримінальній справі. Чоловіка звинувачують у начебто організації діяльності терористичної організації та участь у ній. Санкція за цією статтею передбачає до 20 років позбавлення волі.
- 18 липня 2019 року Європейський парламент ухвалив резолюцію. У ній закликає РФ звільнити всіх українських політв'язнів, зокрема й Сулейманова.