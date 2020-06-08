Захист затриманого на адміністративному кордоні з окупованим Кримом військовослужбовця ЗСУ Євгена Добринського подав апеляційну скаргу на рішення окупаційного Київського районного суду Сімферополя про арешт. Добринського наприкінці травня затримали за нібито незаконний перетин кордону Росії.

"Київський районний суд" Сімферополя ще 3 червня взяв військового під варту на 30 діб до 1 липня. Адвокат українця вважає, що є види запобіжного заходу, які є більш прийнятними для військового. Він вже подав апеляцію. Про це захисник Добринського Іслям Веліляєв повідомив "Радіо Свобода".

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Будемо сподівається, що Верховним судом Криму буде розглянута наша апеляційна скарга про зміну запобіжного заходу щодо Добринського на інший, більш м'який,

– сказав правозахисник.

Веліляєв також назвав види запобіжного заходу, які вважає прийнятними.

"Є інші обмеження свободи – це домашній арешт, є зобов'язання про явку. Я сподіваюся на ці м'якші види обмеження", – зазначив адвокат.

Затримання українського Добринського у Криму: коротко