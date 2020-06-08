Защита задержанного на административной границе с оккупированным Крымом военнослужащего ВСУ Евгения Добринского подала апелляционную жалобу на решение оккупационного Киевского районного суда Симферополя об аресте. Добринского в конце мая задержали за якобы незаконное пересечение границы России.

"Київський районний суд" Сімферополя ще 3 червня взяв військового під варту на 30 діб до 1 липня. Адвокат українця вважає, що є види запобіжного заходу, які є більш прийнятними для військового. Він вже подав апеляцію. Про це захисник Добринського Іслям Веліляєв повідомив "Радіо Свобода".

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Будемо сподівається, що Верховним судом Криму буде розглянута наша апеляційна скарга про зміну запобіжного заходу щодо Добринського на інший, більш м'який,

– сказав правозахисник.

Веліляєв також назвав види запобіжного заходу, які вважає прийнятними.

"Є інші обмеження свободи – це домашній арешт, є зобов'язання про явку. Я сподіваюся на ці м'якші види обмеження", – зазначив адвокат.

Затримання українського Добринського у Криму: коротко