Похищение украинского военного в Крыму: защита обжалует его арест
Защита задержанного на административной границе с оккупированным Крымом военнослужащего ВСУ Евгения Добринского подала апелляционную жалобу на решение оккупационного Киевского районного суда Симферополя об аресте. Добринского в конце мая задержали за якобы незаконное пересечение границы России.
"Київський районний суд" Сімферополя ще 3 червня взяв військового під варту на 30 діб до 1 липня. Адвокат українця вважає, що є види запобіжного заходу, які є більш прийнятними для військового. Він вже подав апеляцію. Про це захисник Добринського Іслям Веліляєв повідомив "Радіо Свобода".
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Будемо сподівається, що Верховним судом Криму буде розглянута наша апеляційна скарга про зміну запобіжного заходу щодо Добринського на інший, більш м'який,
– сказав правозахисник.
Веліляєв також назвав види запобіжного заходу, які вважає прийнятними.
"Є інші обмеження свободи – це домашній арешт, є зобов'язання про явку. Я сподіваюся на ці м'якші види обмеження", – зазначив адвокат.
Затримання українського Добринського у Криму: коротко
- Український військовий Євген Добринський з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади зник зі спостережного посту на Чонгарі 30 травня.
- На місці зникнення Добринського виявили сліди боротьби.
- Лише 2 червня ФСБ Росії офіційно підтвердило, що український військовий перебуває у них. Вони навіть опублікували відео з його зізнанням та нібито порушенням.
- У ЗСУ вже встигли розвінчати цей пропагандистський російський фейк та вказали на помилки у постановчому відео.
- Окупаційний суд порушили кримінальну справу за статтею про незаконне перетинання державного кордону РФ.
- Тепер українцю загрожує штраф, примусові роботи, або позбавлення волі до 2 років.