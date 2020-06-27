Ще у квітні бойовики викрали та кинули за грати 20-річного Богдана Максименка з Донецька. Зробили це після патріотичних дописів хлопця у фейсбуці. Вже понад два місяці юнак з вадою серця й інвалідністю перебуває в катівнях окупантів.

Богдан Максименко не приховував у мережі свого справжнього імені та обличчя, розповіла його хресна мама, пише "Обозреватель".

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Юнак не соромився свого патріотизму

Хлопець писав українською та відстоював свої патріотичні погляди.

Неодноразово йому говорили, попереджали. Я теж просила бути обережнішим. Відіграли свою роль юнацький максималізм, принциповість – Богдану було важливо говорити відкрито. Говорити про любов до своєї країни,

– поділилася хрещена.

За її словами, Богдан вірив, що дочекається Україну у своєму понівеченому, але рідному Донецьку.

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Та бойовики не оминули це свою увагою

Така відкритість призвела до того, що 10 квітня 2020 року у квартиру, де він жив з мамою, ввірвалися співробітники так званого Міністерства держбезпеки "ДНР".

У домі перевернули все догори дном, а потім забрали Богдана. Мама дуже непокоїться, адже у її сина вроджена вада серця та багато супутніх діагнозів, які потребують постійного вживання ліків. Богдан має 3-тю групу інвалідності.

Жінка почала шукати сина у всіх так званих установах "ДНР". Згодом прийшла відповідь із так званої прокуратури. Мовляв, щодо Богдана застосували "всього лише" адміністративний арешт на 30 діб. Однак хлопця досі не випустили.

У начебто підозрюють хлопця

Хлопця звинувачують за трьома статтями так званого Кримінального кодексу "ДНР":

публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічне виправдання тероризму;

неправдиве повідомлення про акт тероризму;

розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності.

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Рідні сподіваються на повернення Богдана

Близькі роблять все, аби ім’я хлопця внесли у наступний список на обмін. Заяву хресної Богдана вже зареєстрували в поліції Ірпеня. Сподіваються на підтримку СБУ.

"Мій похресник у полоні не кілька місяців, а можна сказати, що всі шість років – із самого початку російської окупації. Я вірю, що спільними зусиллями ми витягнемо Богдана і я обійму його тут, на волі", – додала жінка.

Підтримав юнака у фейсбуці і колишній в’язень бойовиків, звільнений з полону журналіст Станіслав Асєєв. "Республік" не існує, – людей катують і кидають до підвалів за те, що вони пишуть про це", – написав Алєєв.

Патріотичні дописи Богдана у фейсбуці