Український сапер підірвався поблизу Мар'їнки на невідомому вибуховому пристрої. Його госпіталізували з пораненнями.

Сапер підірвався 27 червня під час виконання завдання з розмінування ділянки місцевості, повідомили у Штабі ООС.

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Військовий отримав вогнепальне осколкове проникаюче поранення. Його було доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу.

Карта Мар'їнки, поблизу якої підірвався український сапер

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал