Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Його було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу. Про це йдеться в повідомленні Штабу ООС.

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Російські збройні формування обстрілювали з мінометів калібру 82 мм оборонців Катеринівки, Новоолександрівки і Новозванівки.

На околицях Хутору Вільний агресор вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Шумів було зафіксовано ворожі обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Славне противник застосував міномети калібру 82 мм та ручні протитанкові гранатомети.

Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріли. За даними розвідки, 26 червня було знищено одного та поранено двох окупантів.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню, зокрема і з озброєння забороненого до використання. У передмісті Авдіївки ворог вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти мм мінометів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Активізувався противник і неподалік Водяного, застосувавши при цьому автоматичні станкові гранатомети.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.